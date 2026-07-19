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薩卡梅開二度！英格蘭上半場踢完4比0遙遙領先法國

▲萊斯（Declan Rice）開賽3分鐘就舉腳破門，幫助英格蘭取得1比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊斯（Declan Rice）開賽3分鐘就舉腳破門，幫助英格蘭取得1比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃季軍戰於台灣時間19日早晨正式開打，由法國、英格蘭正面交鋒。比賽英格蘭在第3分鐘便由賴斯（Declan Rice）一記右腳遠射，取得1比0領先，隨後孔薩（Ezri Konsa）第18分鐘頭槌破網，幫助球隊將領先擴大到2球，隨後薩卡（Bukayo Saka）補射破網，傷停補時第1分鐘，薩卡梅開二度，助英格蘭以4比0領先。

比賽開始的哨音才剛響，雙方即展開激烈攻防。第3分鐘，法國隊傳球出現嚴重失誤，杜埃（Doué）傳球被抄截，英格蘭核心賴斯迅速持球推進至禁區外，隨即果斷起腳，以一記右腳射門攻破法國大門，這記精彩的進球讓英格蘭在開賽才3分鐘就取得1比0的領先。

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▲萊斯（Declan Rice）開賽3分鐘就舉腳破門，幫助英格蘭取得1比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊斯（Declan Rice）開賽3分鐘就舉腳破門，幫助英格蘭取得1比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

比賽進行至第18分鐘，賴斯主罰角球精準找到禁區內的孔薩，孔薩以一記強力的頭槌破門，幫助英格蘭將領先優勢擴大至2比0。

▲孔薩（Ezri Konsa）以一記強力的頭槌破門，幫助英格蘭將領先優勢擴大至2比0。（圖／達志影像／美聯社）

▲孔薩（Ezri Konsa）以一記強力的頭槌破門，幫助英格蘭將領先優勢擴大至2比0。（圖／達志影像／美聯社）

比賽進行至第37分鐘，英格蘭發動又一波凌厲攻勢，薩卡在禁區內嘗試起腳，雖一度被法國門將擋出，但他迅速跟進補射，皮球應聲入網，將比分改寫為3比0。

在薩卡進球前，法國隊曾有機會破蛋，姆巴佩（Kylian Mbappé）在第35分鐘接獲角球後嘗試射門，但被英格蘭門將亨德森（Dean Henderson）展現神級反應力拒於門外。這記驚人的撲救隨即轉化為英格蘭的犀利反擊，薩卡與拉什福德（Marcus Rashford）在門前製造了極大的混亂，最終由薩卡把握住機會完成破門。

比賽進入傷停補時，英格蘭隊依然沒有放慢進攻節奏，法國後衛古斯托（Malo Gusto）在禁區邊緣的犯規，讓比賽節奏進一步倒向英格蘭，薩卡在禁區內接獲機會，冷靜地將球送入網內，完成了他本場比賽的第二次破門，也幫助球隊在上半場踢完取得4比0領先。

法國隊先發：
門將邁尼昂（Mike Maignan）。後衛線由古斯托（Malo Gusto）、科納特（Ibrahima Konate）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）與赫南德茲（Theo Hernandez）組成。中場配置為拉比奧（Adrien Rabiot）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaïre-Emery）以及謝爾基（Rayan Cherki）。前鋒線上則由姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）與杜埃（Desire Doue）共同出戰。

英格蘭隊先發：
門將亨德森（Dean Henderson）。後衛線由夸安薩（Jarell Quansah）、孔薩（Ezri Konsa）、格伊（Marc Guehi）與斯彭斯（Djed Spence）組成。中場由賴斯（Declan Rice）、摩根-羅杰斯（Morgan Rogers）與埃澤（Eberechi Eze）坐鎮。前鋒線則由薩卡（Bukayo Saka）、拉什福德（Marcus Rashford）與伊萬-托尼（Ivan Toney）先發上陣。

關鍵字： 2026世足世界盃英格蘭法國賴斯姆巴佩

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