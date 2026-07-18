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中職接力韓職變裝秀！《大富翁》角色「攻蛋」　李勛傑咬奶嘴敲安

▲▼ 中職明星賽-李勛傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 中職明星賽-李勛傑。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋登場，除了「傳奇卡」讓退役球星重返賽場，今年更結合經典遊戲《大富翁》玩起大型變裝秀。羅戈化身沙隆巴斯客串球童、王念好換上紅色中式唐裝扮孫小美，陳聖平頂著金髮化身小丹尼，李勛傑更咬著奶嘴扮金貝貝，林栚呈、李凱威也分別挑戰糖糖、忍太郎，球員在比賽過程中陸續「變身」，為滿場4萬名球迷帶來驚喜。

▲▼中職明星賽-林栚呈。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼中職明星賽-林栚呈。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中職明星賽-林栚呈。（圖／記者黃克翔攝）

最早帶來驚喜的是明星隊先發投手羅戈，他結束投球任務後沒有閒著，換上《大富翁》角色沙隆巴斯造型，臨時客串球童，親自將比賽用球送給主審。洋投突然「轉職」的趣味畫面，也讓現場球迷發出驚呼。

▲羅戈、王念好扮大富翁角色。（圖／截自CPBL TV）

▲羅戈。（圖／截自CPBL TV）

中華隊王念好則是最吸睛的角色之一，他換上紅色中式唐裝，搭配紅花頭飾，化身人氣角色孫小美鎮守三壘，與平時身穿球衣的模樣形成強烈反差。王念好白天才參加「超神準雷射肩」競賽，晚間正式比賽又挑戰變裝，娛樂效果十足。

▲▼中職明星賽-王念好 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中職明星賽-王念好 。（圖／記者黃克翔攝、截自CPBL TV）

▲羅戈、王念好扮大富翁角色。（圖／截自CPBL TV）

隨著比賽進入中段，變裝秀更加熱鬧。明星隊陳聖平戴上金色假髮、穿著吊帶褲扮演小丹尼，還在游擊防區接殺「傳奇卡」黃忠義的飛球；李勛傑則直接咬著奶嘴化身金貝貝，頂著特殊造型上場打擊之餘，還成功敲出安打，可說是「入戲又能打」。

▲▼中職明星賽-陳聖平 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-陳聖平 。（圖／記者黃克翔攝）

投手丘也沒缺席，中華隊林栚呈登板時穿上水手服，化身千金小姐糖糖（Candy），特殊造型搭配投手身分形成反差。李凱威則身穿紫色忍者服、腰間繫上黑色寬腰帶，化身忍太郎，讓《大富翁》的經典人物陸續出現在大巨蛋賽場。

▲▼ 中職明星賽-李凱威 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 中職明星賽-李凱威 。（圖／記者黃克翔攝）

今年中職明星賽將《大富翁》主題融入比賽，不只是賽前活動，而是讓球員直接穿著角色服裝投入賽事，增加場上的未知感與娛樂性。

相較今年韓職明星賽宛如「大型韓國綜藝節目」，球員大量結合韓劇、動漫及流行文化角色進行變裝，中職此次以單一《大富翁》IP貫穿主題，整體一致性更高，但在球員個人創意、角色跨度與表演尺度上仍相對保守。兩種明星賽各有特色，中職延續過去瑪利歐變裝的模式，透過在地經典遊戲勾起球迷共同回憶，也展現明星賽逐漸跳脫單純棒球競技、強化娛樂元素的新嘗試。

關鍵字： 中職明星賽大富翁變裝秀羅戈王念好

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