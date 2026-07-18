張奕對決自家副領隊林威助超錯愕　首球151公里：真的很怕丟到他

▲▼ 中職明星賽-林威助。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋登場，8局上明星隊換上富邦悍將投手張奕，中華隊隨即啟用「傳奇卡」，由現任富邦悍將執行副領隊林威助代打，形成罕見的「球員對決副領隊」。張奕賽後坦言相當錯愕，連捕手戴培峰都不知道該怎麼配球，「真的很怕丟到他。」

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張奕透露，當時是一壘指導教練張建銘先提醒他，「下一棒是威助賢拜喔。」讓他當場愣了一下，還反問戴培峰該怎麼投，「也看到培峰很尷尬的臉，不知道怎麼配。」

最後首球選擇151公里速球，第2球則用71公里超慢曲球，之後再以直球正面對決。 林威助雖已退休多年，但揮棒依舊俐落，連續擊出界外球，最終將一顆148公里速球擊成左外野飛球出局。張奕直言，看得出來林威助是認真準備這次打席，「第一顆球揮擊的瞬間，就有感覺他應該有在練，不然不可能揮棒這麼順暢。」

談到這次難得的對決，張奕表示，「能跟林桑對決不容易，可能就只有這一次了。」不過他最擔心的仍是控球失誤，「真的很怕丟到他。」

一旁前輩甚至開玩笑示意往大腿附近投，張奕立刻拒絕，「這不能開玩笑的。」 張奕也笑說，雖然一度很想看到林威助敲安，但又怕回到母隊後「不好過」，「看得出來他非常認真在揮擊。」他還打趣表示，平時完全沒發現林威助偷偷準備，「藏得滿好的，可能趁我們休息日去球場偷練。」這場前後輩同場對決，也成為明星賽「傳奇卡」橋段的另一大亮點。

▲中職明星賽-張奕 。（圖／記者黃克翔攝）