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若世界盃奪冠就引退！西班牙後衛庫庫雷亞賽前震撼發言

▲西班牙代表隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙代表隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃決賽開踢前夕，西班牙代表隊主力後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）接受西班牙媒體《Movistar+》訪問時語出驚人，表示若能在20日的決賽中擊敗阿根廷奪冠，他將會選擇從國家隊引退。

今年27歲的庫庫雷亞目前正處於職業生涯巔峰，本屆世界盃左後衛位置全勤出賽7場，今夏更確認轉會至西甲豪門皇家馬德里。他曾隨隊於2024年歐錦賽奪冠，並在2021年東京奧運收獲銀牌。

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對於「奪冠即引退」的說法，庫庫雷亞坦言這並非一時衝動，而是基於成就的考量，「既然能夠同時制霸歐錦賽與世界盃，我認為已經沒有什麼好奢求的了，足球生涯中再也沒有什麼成就比這更偉大。」他表示若如願摘金，隔天便會親自致電總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）說明引退決定。

庫庫雷亞目前累計為西班牙國家隊出賽31場，是球隊攻守兩端的重要戰力。言論一出，隨即引起全球球迷譁然，《Movistar+》更透過官方社群平台回應：「馬克，我們希望這只是在開玩笑……」。

▲西班牙代表隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙代表隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）。（圖／達志影像／美聯社）

儘管各界對於這位球星在顛峰時期可能退出國家隊感到震驚，但庫庫雷亞對奪冠的企圖心溢於言表，他甚至公開承諾，若西班牙能成功捧起大力神盃，他就要把總教練德拉富恩特的臉刺在身上當作紀念。

這名攻守全能的左後衛，能否以「歐錦賽與世界盃雙冠王」的身分畫下國家隊完美句點，將成為20日冠軍賽除勝負之外的焦點之一。

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙隊庫庫雷亞

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