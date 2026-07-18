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林岳平笑稱自帶「空襲警報」！130公里變餵球　謝謝張士綸捧場

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋登場，明星隊7局上啟用「傳奇卡」，由前統一獅終結者、現任總教練「餅總」林岳平重返投手丘，沒想到遭中華隊年輕打者猛烈攻擊。他賽後自嘲：「本來想說一個出局數，結果投不完。」更透露特別選擇「空襲警報」作為登場音樂，因為早就預料自己上去會被「砰砰砰砰」，笑翻全場。

▲▼中職明星賽-林岳平 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-林岳平 。（圖／記者黃克翔攝）

中華隊6局上猛攻5分，以5比2逆轉，7局上攻勢延續。明星隊祭出「傳奇卡」，林岳平登板後先被劉俊緯敲出安打，接著保送張仁瑋，再被何品室融敲出帶有1分打點的二壘安打，讓中華隊擴大領先。

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林岳平隨後三振代打張士綸，終於抓下出局數，明星隊隨即換上陳冠宇接手。林岳平笑說：「謝謝張士綸的捧場，如果那一棒沒有揮，我應該沒辦法拿到一個出局數。」

被問到學弟們是否太認真、不給前輩面子？林岳平倒是看得很開，「也不會啦，因為現在的能力就剩下這樣嘛，所以130公里其實剛剛好是餵球的速度。」他坦言，這次登板和平時餵球完全不同，「當然不一樣，距離也不一樣，對手今天很認真打。」

對於自己的投球表現，林岳平認為整體「還可以」，唯一比較不滿意的是投出四壞球保送，「比較差的是第二個進來的保送，我想要投紅中都投不進。」

林岳平透露，自己登板時其實沒有特別鎖定想對決的年輕打者，「我只想說上去投投看，現在都沒有練球，看自己的能力可以投出什麼樣子。」站上投手丘後，他滿腦子只想著把球投進好球帶，讓打者擊球出局，「結果都被打安打。」

這次登板還藏著林岳平精心設計的「彩蛋」。聯盟賽前詢問登場音樂時，他特別指定「空襲警報」，被問若用4個字形容這次明星賽登板，他也直接回答：「空襲警報。」至於為何選擇這段音樂？林岳平笑說：「我知道上去應該會砰砰砰砰啦，所以是我要警報。」

久未接受正式投球訓練，林岳平登板過程中也被捕捉到略顯喘氣的模樣。他坦言：「對我們這種已經沒有在練球、沒有跑步，也沒有在做投球訓練的人，要投20球真的不簡單啊。」至於需要多久才能恢復體力，他笑說：「應該不會休很久。」

▲▼中職明星賽-林岳平 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-林岳平 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職明星賽林岳平空襲警報傳奇卡台北大巨蛋

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