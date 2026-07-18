只要還在走就不會停！林書荷重傷回歸、再戰亞運傳經驗

▲中華女排林書荷。（圖／排球協會提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華女排主攻手林書荷2024年在一場邀請賽中因意外導致前十字韌帶斷裂，不僅痛失賽場，更經歷了職業生涯極為艱難的復健過程。如今，她不僅成功重返賽場，更以成熟的狀態再戰2026年名古屋亞運，將與隊長廖苡任肩負起傳承與帶領年輕學妹的重任。

談及這段心路歷程，林書荷坦言：「這不是什麼小傷，對排球員來說是大傷，要重新站上舞台需要勇氣，更需要不斷與自己對話。」在漫長的復健過程中，她學習到孤獨的本質，「只有自己知道復健的痛、挫折與低潮，別人無法感同身受。」

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她分享自己的心法是「設定階段性目標」，透過完成一個個小目標來積累能量，朝著大目標邁進。「只要還在走，就不會停在原地，也能避免陷入過度低潮的狀態。」如今她帶著曾經受傷的膝蓋重回球場，心態更加堅定，表示體能調適並非最大難題，重點在於如何保護身體，在健康的狀況下繼續為中華女排效力。

▲中華女排林書荷。（圖／排球協會提供）

隨著中華女排陣容大幅年輕化，林書荷與隊長廖苡任成為陣中最資深的學姊。面對年輕新血，她深知帶領這群妹妹們並不容易，因此她選擇以身作則，「我們會盡力把自己的狀態做到最好，讓學妹們感受到安心，在後面繼續拚搏。」

談及與隊長廖苡任的合作，林書荷強調「溝通」是唯一的關鍵，「無論遇到什麼困境，大家一起說出來解決，不把所有重心或責任丟給隊長一人扛。」這種開放與互相扶持的團隊文化，成為這支年輕球隊在亞運備戰期間最重要的凝聚力來源。

大傷之後，林書荷多以替補身分出發，被問到會不會難過得從板凳出發，她卻毫不猶豫表示，無論身處先發或替補，對她而言，球隊贏球永遠是第一順位。「我也不是一直都先發，是從候補開始的。我覺得候補上去的人才是最厲害的，因為要在隊友有狀況時馬上挺身而出，這更具挑戰性。」

面對即將登場的名古屋亞運，林書荷收起了過去的沉重，轉而以開朗的心境面對，「開心打球是一定要的，平安健康最重要，希望我們能在亞運站上屬於自己的舞台。」透過「以賽代訓」的方式，她將帶領這支年輕的隊伍，將溝通與凝聚力化為賽場上的火花，期許在亞運中締造佳績。