運動雲

>

只要還在走就不會停！林書荷重傷回歸、再戰亞運傳經驗

▲中華女排林書荷。（圖／排球協會提供）

▲中華女排林書荷。（圖／排球協會提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華女排主攻手林書荷2024年在一場邀請賽中因意外導致前十字韌帶斷裂，不僅痛失賽場，更經歷了職業生涯極為艱難的復健過程。如今，她不僅成功重返賽場，更以成熟的狀態再戰2026年名古屋亞運，將與隊長廖苡任肩負起傳承與帶領年輕學妹的重任。

談及這段心路歷程，林書荷坦言：「這不是什麼小傷，對排球員來說是大傷，要重新站上舞台需要勇氣，更需要不斷與自己對話。」在漫長的復健過程中，她學習到孤獨的本質，「只有自己知道復健的痛、挫折與低潮，別人無法感同身受。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她分享自己的心法是「設定階段性目標」，透過完成一個個小目標來積累能量，朝著大目標邁進。「只要還在走，就不會停在原地，也能避免陷入過度低潮的狀態。」如今她帶著曾經受傷的膝蓋重回球場，心態更加堅定，表示體能調適並非最大難題，重點在於如何保護身體，在健康的狀況下繼續為中華女排效力。

▲林書荷。（圖／中華排球協會提供）

▲中華女排林書荷。（圖／排球協會提供）

隨著中華女排陣容大幅年輕化，林書荷與隊長廖苡任成為陣中最資深的學姊。面對年輕新血，她深知帶領這群妹妹們並不容易，因此她選擇以身作則，「我們會盡力把自己的狀態做到最好，讓學妹們感受到安心，在後面繼續拚搏。」

談及與隊長廖苡任的合作，林書荷強調「溝通」是唯一的關鍵，「無論遇到什麼困境，大家一起說出來解決，不把所有重心或責任丟給隊長一人扛。」這種開放與互相扶持的團隊文化，成為這支年輕球隊在亞運備戰期間最重要的凝聚力來源。

大傷之後，林書荷多以替補身分出發，被問到會不會難過得從板凳出發，她卻毫不猶豫表示，無論身處先發或替補，對她而言，球隊贏球永遠是第一順位。「我也不是一直都先發，是從候補開始的。我覺得候補上去的人才是最厲害的，因為要在隊友有狀況時馬上挺身而出，這更具挑戰性。」

面對即將登場的名古屋亞運，林書荷收起了過去的沉重，轉而以開朗的心境面對，「開心打球是一定要的，平安健康最重要，希望我們能在亞運站上屬於自己的舞台。」透過「以賽代訓」的方式，她將帶領這支年輕的隊伍，將溝通與凝聚力化為賽場上的火花，期許在亞運中締造佳績。

關鍵字： 排球中華女排林書荷名古屋亞運ACL復健排球回歸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

若世界盃奪冠就引退！西班牙後衛庫庫雷亞賽前震撼發言

若世界盃奪冠就引退！西班牙後衛庫庫雷亞賽前震撼發言

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

張奕對決自家副領隊林威助超錯愕　首球151公里：真的很怕丟到他

張奕對決自家副領隊林威助超錯愕　首球151公里：真的很怕丟到他

林襄「勇敢一次」全場以為要告白！馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白！馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

中職接力韓職變裝秀！《大富翁》角色「攻蛋」　李勛傑咬奶嘴敲安

中職接力韓職變裝秀！《大富翁》角色「攻蛋」　李勛傑咬奶嘴敲安

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

快訊／郭天信魔咒9連敗！明星隊4比7遭中華隊逆轉

快訊／郭天信魔咒9連敗！明星隊4比7遭中華隊逆轉

【送醫搶命中】女保全深夜下班「闖紅燈遭撞飛」！　「遭撞飛」機車刮出火花畫面曝

熱門新聞

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

若世界盃奪冠就引退！西班牙後衛庫庫雷亞賽前震撼發言

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

張奕對決自家副領隊林威助超錯愕　首球151公里：真的很怕丟到他

林襄「勇敢一次」全場以為要告白！馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職明星賽難離開大巨蛋！

2世界盃奪冠引退！西國後衛震撼發言

3官大元重返投手丘「劇本失控」

4給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

5張奕對決自家副領隊林威助超錯愕

最新新聞

1中職變裝秀！李勛傑咬奶嘴敲安

2張奕對決自家副領隊林威助超錯愕

3世界盃奪冠引退！西國後衛震撼發言

4只要還在走就不會停！林書荷再戰亞運

5陳鏞基搬「國父革命」救援郭天信

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

小S訪問女兒到一半　Elly突嗆：一直問噁爛問題！

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

【送醫搶命中】女保全深夜下班「闖紅燈遭撞飛」！　「遭撞飛」機車刮出火花畫面曝

【是多懶】黑狗躺床伸頭喝水 直接睡著臉靠水盆上XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366