郭天信9連敗魔咒難解！陳鏞基搬「國父革命」救援：11次才成功

▲中職明星賽-陳鏞基 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026中華職棒明星賽18日在台北大巨蛋登場，明星隊最終以4比7不敵中華隊，郭天信所屬球隊在明星賽的連敗紀錄也延續至9場；即將在本季結束後引退的陳鏞基，此役3打數敲出2支安打，賽後仍不忘替隊友打氣，笑說：「國父革命都11次才成功嘛，我們會努力啦！」

陳鏞基5局下代打登場，在滿場4萬名球迷歡呼聲中敲出安打，隨後靠陳傑憲二壘安打跑回明星隊第2分；8局下再度上場時，他也持續為球隊進攻做出貢獻，單場繳出3支2的表現。

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談到賽前是否有想過以安打替自己的最後一次明星賽留下紀念，陳鏞基坦言，當下確實閃過這樣的念頭，也很開心最終成功敲安，只是明星隊後來仍遭中華隊逆轉，郭天信所屬球隊的明星賽連敗紀錄也未能終止。

「很可惜天信後來所屬球隊的紀錄還是……沒關係，我覺得沒關係，明天還有一場。」陳鏞基隨即幽默搬出國父革命的故事勉勵隊友，「國父革命都11次才成功嘛，我們會努力啦。」

本屆明星賽6局起加入「傳奇卡」橋段，讓官大元、張泰山、黃忠義、高國慶、林岳平、周思齊等退役名將重新登場，陳鏞基認為，這樣的賽制相當有創意，也能讓不同世代的球迷重新回味過往經典。

「我覺得是一個很好的想法，當然這就是為了球迷著想。」陳鏞基說，聯盟透過巧思安排傳奇球星登場，現場球迷也看得相當開心，「這也是會長的用心，我們就是盡力配合。」

陳鏞基自己也即將卸下球員身分，未來同樣將成為球迷口中的「傳奇球星」，看到昔日戰友與對手重新踏上場內，他坦言每一段都讓自己印象深刻，因為場上的傳奇球星，多半都曾與他並肩作戰或正面交鋒。

陳鏞基回憶，過去效力中華隊時，曾與多名老將共同出征國際賽，「以前當國手一起，我守游擊、他守一壘；泰山也是，東哥（黃忠義）則是以前我們年輕時打亞錦賽、雅典奧運的老大哥。」

被問到隔日傳奇明星賽是否考慮挑戰內野各個守備位置，陳鏞基笑說，仍要視身體狀況並與教練討論。儘管一、二、三壘及游擊都能勝任，但現階段最重要的仍是避免受傷。

「最主要是身體有沒有辦法負荷連兩場比賽。」陳鏞基表示，自己目前在統一獅多半擔任一壘手或指定打擊，明星賽氣氛雖然較為輕鬆，仍不能忽略受傷風險，「我的重點在引退賽，我是要健康的！」

談到林岳平、官大元等退役球星重新上場，陳鏞基則相當佩服；他指出球員只要一段時間沒有維持正規訓練或肌力強度，突然回到高強度比賽就可能增加受傷風險，因此這些前輩能夠登板投球，甚至完成一局或投到20球，已經相當不容易。

聽到官大元最快球速仍達133公里，陳鏞基也開玩笑說：「對啊，是不是！轉運手捏，轉運掉了、轉左邊了。」

陳鏞基感性表示，昔日隊友如今多半轉任教練，或在不同領域繼續為台灣棒球付出，能透過明星賽再次齊聚，對他而言別具意義；「看到他們這樣其實很開心，能藉由這個機會跟他們聚在一起。」