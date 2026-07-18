郭天信魔咒9連敗苦笑「每個人都在笑」　求換球衣蔡其昌秒脫

記者楊舒帆／台北報導

郭天信過去連續4屆明星賽，不論效力中華隊或明星隊，所屬球隊都吞下敗仗，形成另類「郭天信魔咒」。今年首戰明星隊又以4比7遭中華隊逆轉，郭天信的明星賽所屬球隊連敗也延續至9場。賽後中華隊更把他拉進慶祝行列，讓他體驗贏球氣氛，他笑說：「那有沒有人要跟我換球衣？」中職會長蔡其昌還真的主動脫下球衣給他。

▲郭天信 。（圖／記者黃克翔攝）

郭天信此戰打擊表現不俗，2局上敲出適時安打，送回江坤宇，幫助明星隊攻下全場第1分，當下他振臂慶祝，氣勢宛如已經拿下勝利。賽後回顧這一幕，他笑說：「沒有啦！剛才第二局而已嘛，就是娛樂大家，也沒想說那一支安打就會贏。」

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6局雙方開始啟用「傳奇卡」，也成為比賽轉折點，明星隊官大元登板後遭中華隊逆轉，鏡頭捕捉到郭天信略顯失落的表情。他則笑著澄清：「沒有啦！那是故意的，創造一些話題，一半一半啦，一半認真。」

官大元事後還特別向郭天信道歉，甚至在他受訪過程中再度現身說「不好意思」。郭天信透露，當時還安慰前輩，「我有跟他說，還沒結束，還能追回來。」可惜最終明星隊仍以3分差落敗，個人明星賽所屬球隊吞下9連敗。

郭天信倒是看得很開，「真的就是以娛樂大家為主，一年就這兩天的時間，大家聚在一起，開開心心就好。」

本屆明星賽加入「傳奇卡」元素，讓退役球星重返場上，包含官大元、張泰山、黃忠義、林岳平、周思齊、林威助等人。郭天信坦言，自己賽前並不知道有這項安排，「我覺得還蠻有趣的，聯盟也很辛苦啦，每年都要想一些新的花招。」

至於哪位前輩登場最讓他驚訝？郭天信表示：「每一個都還蠻驚訝的。」他也認為，這樣的安排對退役球員別具意義，「已經退役了，還可以再回來跟大家一起共襄盛舉，我覺得對他們來說，也可能是一個很好的回憶。」

郭天信此役還意外被賦予明星隊「隊長」身分，但他笑說自己直到賽前才知道，「龍貓教練（曾豪駒）才跟我講。」被問到當隊長是否有不同感受，他直言：「沒什麼特別感覺，大家都比我大啊，當什麼都一樣。」

8局下郭天信與味全龍隊友李超正面對決，當時李超正戴著麥克風投球，兩人在場上互動不斷。郭天信笑說：「每個人看到我都在笑我，沒關係，大家開心就好，真的。」他也透露自己整場相當投入，「我很認真在喊呢，都有點沙啞了。」

比賽結束後，郭天信一如往常向球場敬禮，正在進行頒獎典禮的中華隊則乾脆把他拉進慶祝行列。郭天信笑說：「他們要讓我體驗贏球的氛圍，我就說，那有沒有人要跟我換球衣？」沒想到蔡其昌立刻響應，主動脫下球衣送給郭天信，也為這場「9連敗魔咒」再添一段有趣插曲。