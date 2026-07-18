亞運扛自由球員掀討論！許菀芸高EQ說只想在上場好好發揮

▲中華女排許菀芸（左）、林書荷。（圖／排球協會提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華女排日前正式公布參賽名單，陣容展現年輕化趨勢，由隊長「排球甜心」廖苡任領軍，並大膽啟用高中生許甄軒、吳紫華等新秀。其中，名單中位置變動最受關注的焦點之一，便是原先擅長攻擊的許菀芸，本屆亞運預計將扛下自由球員的重任。

面對這項角色轉換，許菀芸坦言：「這其實真的沒想到會是以自由球員的身分參加亞運。」她不諱言在頂級賽事中難免會感到壓力，但她並不排斥這樣的挑戰，目前的重心就是透過接下來的比賽與訓練，不斷精進個人的靈敏度與經驗，將防守與接發球的品質建構得更好。

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此外，對於入選名單後的網路討論，她也保持開放心態。針對外界對於球隊陣容調整的關注與聲音，她表現出極高的職業素養與定力，「我有想過會有不同的聲音，但我覺得不用特別在意。對我來說，將這幾個月辛苦練習的成果，在比賽中好好發揮出來，才是目前最需要專注的事情。」

▲中華女排許菀芸。（圖／AVC提供）

對於自由球員的角色，許菀芸有著獨到的見解與戰術思考。她認為，過去身為攻擊手的經驗，反而在防守上成為了助力，「因為自己有攻守經驗，所以更能預判對手打下來的球路與落點。我覺得自由球員最重要的角色，就是去擴大 cover的範圍，特別是在對手針對我們前排助攻手進行壓制時，我能適時跳出來幫忙接掉那些直接性的攻擊。」

此外，許菀芸強調自己在後排的視野較廣，能清楚看見前排攻防的狀況，「在場上除了防守，我也能隨時提供前排隊友建議，協助戰術運作。」

面對即將登場的名古屋亞運，目標鎖定頒獎台甚至挑戰隊史最佳成績的中華女排，許菀芸正持續透過實戰檢視培訓成果。她表示，接下來會全力專注在自己身上，把這幾個月努力練習的成果與防守專注度調整到巔峰，期待在亞運賽場上展現最佳狀態。