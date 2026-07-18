重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

記者胡冠辰／台北報導

2026中華職棒明星賽18日在台北大巨蛋登場，明星隊一度取得2比0領先，卻在6局上遭中華隊灌進5分逆轉，最終以4比7落敗。

▲中職明星賽-官大元 。（圖／記者黃克翔攝）



透過「傳奇卡」重返投手丘的官大元，原先設定僅投1個人次，沒想到計畫趕不上變化，不僅投了比預期更久，還承擔敗投，讓他賽後笑說：「你要問那些孩子怎麼這麼認真在打好嗎！」

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明星隊6局上啟用傳奇卡，安排前中信兄弟投手官大元登板，中華隊則由黃忠義代打，並由中職會長蔡其昌客串三壘審，增添不少明星賽趣味。

官大元先讓黃忠義擊出游擊飛球出局，但接著被張仁瑋敲出三壘安打，再遭另一張傳奇卡張泰山擊出帶有打點的安打，中華隊也就此展開單局5分攻勢。

官大元透露，原本安排的「腳本」確實只需要面對1名打者，「腳本是投一個人次啦，但是還是會有計畫趕不上變化的時候，劇本還是會有一些變化。」

談到張仁瑋敲出的三壘安打，官大元逗趣給予高度肯定；他表示張仁瑋平時在中職賽場上面對熟悉投手，本來就有不錯表現，如今碰上過去未曾交手的投手仍能掌握機會，更展現出適應陌生投手的能力。

「我覺得這就是他的實力，不常看到投手還可以打這麼好。」官大元笑說，張仁瑋很適合國際賽，「不曾看過的投手，或者沒有打過的投手，還可以打這麼好，有機會的話，幫他推一下。」

隨後面對昔日強打張泰山，官大元則將這次對決形容為「久別重逢」，兩人在過去球員時期曾多次正面交鋒，如今能夠在大巨蛋、滿場4萬名球迷面前再次對決，也讓他格外珍惜。

「就是一個熟悉的感覺，甚至享受過去我們常常對決的場景。」官大元說，能在明星賽這樣的盛會中重現昔日經典對決，不只是球員難得的回憶，也能讓現場球迷一飽眼福。

官大元透露，大約在3週前接到這次登板任務，期間也有特別為投球進行準備，只是沒想到原本預計的短暫亮相，最後一路演變成承擔敗投，他仍以幽默方式看待結果。

官大元笑說，原本期待自己將戰局「轉」出去後，後面登板的張奕能再把運勢轉回來，「結果沒有成功，通常出了兩個『轉運手』，不知道轉正還是轉反。」

這也是官大元生涯首度在台北大巨蛋登板；他坦言，從未想過會以明星賽傳奇卡的方式完成大巨蛋初登板，但也感謝聯盟精心安排，讓退役球員能在一年一度的盛會中，以不同形式再次呈現自己最熟悉的一面。

官大元說：「很感謝聯盟有這樣的精心設計，讓我們可以在大巨蛋、在明星賽這個盛會，用不一樣的方式，把自己熟悉的一面呈現給大家。」