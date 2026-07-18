林襄「勇敢一次」全場以為要告白！馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

▲馬傑森。（圖／cpbl tv）

記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋登場，8局上比賽再掀話題，明星隊換上富邦悍將投手張奕登板，中華隊則祭出「傳奇卡」，由現任富邦悍將執行副領隊林威助上場打擊；張奕面對自家球團高層毫不手軟，第一球就飆出151公里速球，讓全場驚呼。

中華隊8局上進攻，明星隊更換投手，由張奕接手，中華隊隨即使用傳奇卡，換上傳奇球星林威助代打；林威助目前擔任富邦悍將執行副領隊，形成「球員對決副領隊」的趣味場面。

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張奕沒有因對手身分而放慢球速，面對林威助首球就飆出151公里速球，展現「來真的」氣勢；林威助最終擊出飛球出局，張奕成功拿下出局數。

隨後中華隊換上身穿「95號」球衣的馬傑森代打。馬傑森本屆明星賽穿林襄的95號登場，也成為場上焦點。

林襄此時拿起麥克風表示：「相信大家都想看到大場面，我想要勇敢一次！」接著向馬傑森喊話：「能不能在這場比賽打一支全壘打！」

由於開場氣氛宛如準備公開告白，現場球迷一度期待出現更勁爆的橋段，聽見林襄只是要求全壘打後傳出失望聲；林襄也立刻意會，笑說：「我知道大家在想什麼，但還太早～」逗樂全場。

林襄隨後帶領球迷高喊「我愛95，馬傑森」應援口號，馬傑森隨即敲出安打回應期待，讓這個半局話題十足。