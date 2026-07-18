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大巨蛋傳奇卡大亂鬥！官大元對決黃忠義、張泰山　中華隊5分逆轉

▲▼中職明星賽-張泰山 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-張泰山 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋登場，中華隊6局上展開猛烈反攻，比賽中更接連啟用「傳奇卡」，黃忠義、張泰山先後登場，明星隊則派出「最強轉運手」官大元登板，中職會長蔡其昌還驚喜變身三壘審；中華隊單局攻下5分，從0比2落後一舉逆轉，以5比2超前。

明星隊前5局靠郭天信、陳傑憲適時安打取得2比0領先，6局上選擇使用傳奇卡，換上官大元登板；官大元過去效力中信兄弟，也是中職史上首位在台北大巨蛋舉行引退儀式的球員，此役再度踏上大巨蛋投手丘，獲得全場球迷熱烈歡呼。

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場上此時也出現驚喜橋段，中職會長蔡其昌換上裁判裝備，親自站上三壘審位置，成為明星賽另一大亮點。

▲▼中職明星賽-官大元 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-官大元 。（圖／記者黃克翔攝）

面對官大元，中華隊隨即啟用傳奇卡，由昔日傳奇球星黃忠義登場打擊，可惜最終擊出內野高飛球出局；隨後張仁瑋掃出三壘安打，台灣隊再度出牌，派出「森林王子」張泰山代打。

張泰山沒有讓球迷失望，敲出左外野方向帶有1分打點的安打，將比數追成1比2，也點燃中華隊攻勢；王念好接著敲出安打，林子豪選到四壞球保送形成滿壘，李勛傑再補上適時安打，送回追平分，雙方戰成2比2。

中華隊攻勢仍未停止，王苡丞擊球造成明星隊守備失誤，三壘跑者趁勢回本壘得分，中華隊以3比2超前，曾子祐隨後敲出帶有2分打點的安打，進一步將領先擴大到5比2。

6局下中華隊林栚呈登板，陳聖平遭三振後，明星隊啟用傳奇卡，「綠色坦克」高國慶上場代打，高國慶上場後在場邊伸展暖身，全場球迷歡聲雷動；高國慶靠失誤上壘，可惜後續隊友未能建功。

▲▼中職明星賽-黃忠義 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-黃忠義 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、中華職棒明星賽、樂天桃猿、統一獅、富邦悍將、味全龍、台鋼雄鷹、陳鏞基、陳傑憲

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