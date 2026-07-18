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陳傑憲戴麥守備好忙！邊訪邊吼郭天信　還虧布雷克明星賽解決剋星

▲▼ 中職明星賽-陳傑憲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 中職明星賽-陳傑憲 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋登場，陳傑憲守備期間戴上耳麥接受轉播訪問，一邊聊天還得一邊顧場上狀況，甚至直接大喊：「欸！郭天信！前面！」忙碌模樣成為場上有趣一幕。他也盛讚現場4萬名球迷的應援氣氛，直呼：「台灣應援世界NO.1。」

明星隊2局上靠郭天信適時安打先馳得點，陳傑憲在守備時持續戴麥受訪，談到球隊搶下第1分，他笑說：「要感謝前面的打者，這種關鍵時刻做給他，今天絕對會贏！」

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訪問過程中，張志豪完成一次飛球接殺，陳傑憲立即稱讚學長，「剛剛那顆球對張志豪來說，是小蛋糕一塊。」他也表示，張志豪年年入選明星賽並非偶然，「大家可以看齊他，他很努力，在我們看不到的地方。」

談到自己的生涯，陳傑憲也希望能以前輩為借鏡，「希望跟他們一樣打得長久，身體保持健康、強壯。」

不過戴著耳麥並沒有讓陳傑憲忘記守備工作，看到郭天信站位時，他立刻朝外野大喊：「欸！郭天信！前面！」邊受訪邊指揮守備，展現明星賽特有的輕鬆氣氛。

被問到戴麥是否會影響比賽，陳傑憲坦言，「正式比賽會有影響，收訊不太好。」但談到台灣球迷的應援，他給出極高評價，「我打那麼多場，比較起來台灣應援世界NO.1，球迷很團結。」

場上另一頭，布雷克迅速解決打者，讓陳傑憲忍不住笑說：「布雷克太強，時間太少了，等下再聊。」當布雷克解決今年對戰打擊率7成的張仁瑋後，他又打趣表示：「不可能平常解決不了，明星賽卻解決了吧！」一句話再度逗笑現場。

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