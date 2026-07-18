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不斷更新／江坤宇三壘打！郭天信拚破8連敗魔咒　送回明星隊第1分

▲ 江坤宇。（圖／記者楊舒帆攝）

▲ 江坤宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋精彩登場，首戰吸引滿場4萬名觀眾同樂。明星隊2局上率先突破僵局，生涯首度以第4棒先發的江坤宇敲出三壘安打，隨後郭天信擊出適時安打送回全場第1分，幫助明星隊取得1比0領先。

明星隊由中信兄弟洋投羅戈先發，首局雖被林佳緯敲出安打，但隨後穩住陣腳，單局送出2次三振，其中包括三振兄弟同隊的張仁瑋，力保不失分。

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中華隊則由富邦悍將李東洺先發，1局下登板時，隊友王念好突然以超高音大喊「李東洺加油！」讓他忍不住在投手丘上笑了出來。隨後面對同隊強打張育成，李東洺佔得上風，以三振解決；王威晨則擊出一壘方向飛球，被林子豪精彩跳接沒收安打。

比賽期間也加入明星賽特有的耳麥互動，陳傑憲1局下戴上耳麥接受訪問，被問到若不打棒球是否會選擇籃球時，他笑說：「我的身高可以打籃球嗎？我的運動能力應該不錯吧！」

談到今年明星賽目標，陳傑憲則直言就是「全力搶勝」，更透露已經跟郭天信說，「今天這個陣容還輸的話……」顯然相當在意明星隊能否終止連敗。

至於戴著耳麥比賽是否會受到影響，陳傑憲坦言：「正式比賽會有影響，收訊不太好。」不過談到現場4萬名球迷的應援，他大讚台灣球迷，「我打那麼多場，比較起來台灣應援世界NO.1，球迷很團結。」

明星隊2局上展開攻勢，中華隊換上林子崴登板，生涯首次扛第4棒先發的江坤宇掃出左外野深遠飛球，王苡丞撲地未能完成接殺，形成三壘安打。1出局後，背負明星賽8連敗「魔咒」的郭天信擊出適時安打，送回江坤宇，幫助明星隊先馳得點，以1比0領先。

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