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從看台走上應援舞台！各隊女孩圓夢明星賽　君白一句話暖翻學妹

▲▼中職明星賽-啦啦隊 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-啦啦隊 。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者胡冠辰／台北報導

中華職棒明星賽18日熱鬧登場，來自6支球團的啦啦隊女孩齊聚一堂，首度參與明星賽應援的女孩們難掩興奮，也坦言一次得記住多隊應援舞，成為記憶力與臨場反應的一大考驗。

樂天女孩笑笑透露，自己前一晚甚至緊張到睡不著；以學姊身分參賽的中信兄弟PS成員君白則暖心鼓勵學妹，「我們已經做了這麼多準備，要相信自己。」

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笑笑去年曾在明星賽演出開場舞，今年則是第一次正式與其他女孩共同應援；她表示能與學姊們一起跳不同球隊的應援曲，既有趣又是一項全新挑戰。

「一次要記這麼多舞曲，真的是記憶力大考驗。」笑笑坦言，面對第一次跨隊合作，心情既期待又焦慮，前一晚甚至有些睡不著，「第一次跟其他女孩一起跳，覺得很期待、很緊張，但還是很開心可以應援。」

▲▼ 中職明星賽-啦啦隊 。（圖／記者黃克翔攝）

談到最洗腦的應援曲，笑笑毫不猶豫點名富邦悍將范國宸的應援曲，「這首歌一直在我腦海裡徘徊，連睡覺的時候旋律都一直出現，印象非常深刻。」

台鋼雄鷹Wing Stars成員玖玖則表示，自己是興奮大於緊張；她去年曾以觀眾身分到場感受明星賽氣氛，今年終於能親自站上應援舞台，讓她直呼有種圓夢的感覺。

玖玖說：「去年來的時候就覺得現場氛圍非常棒，知道自己今年可以參加時，真的很興奮、很開心，希望可以把高雄的熱情帶給大家。」她也透露，自己印象最深、最喜歡的是王念好的應援曲。

統一獅Uni Girls成員安琪今年是加入第一年，首年就獲得明星賽應援機會，她表示能參與如此重要的賽事相當榮幸，同樣也是興奮大於緊張。

安琪說：「緊張的部分是應援舞真的很多，現場觀眾也很多，算是第一次見到這麼大的場面，希望等等可以把緊張降低一點、放鬆一點，開場舞不要跳錯。」

▲▼ 中職明星賽-啦啦隊 。（圖／記者黃克翔攝）

富邦悍將Fubon Angels成員陳愉則在轉正第一年迎來明星賽初體驗；她感謝球團與聯盟給予機會，希望透過明星賽讓更多不同球隊的球迷認識自己。

陳愉表示：「今年是第一次參加明星賽，希望讓更多不同隊的球迷認識我，也希望大家有機會可以來到新莊球場，今天能夠有好的表現。」

味全龍小龍女成員瑄瑄去年同樣曾到明星賽現場觀摩，今年首度親自參與；她說去年就感受到現場氣氛相當熱烈，「真的很嗨、很熱鬧，希望今天的表現可以讓大家感到難忘。」

面對多名第一次參加明星賽的學妹，中信兄弟PS成員君白則以過來人身分送上鼓勵，她回憶自己第一次參加時，同樣充滿緊張、期待與擔心，但所有女孩都已投入大量時間練習，應該相信自己的準備。

君白提及：「無論是休息時間，或是跟姐妹們課後一起練舞，我們都已經做了這麼多準備，所以今天就把緊張的心情放掉，開心享受當下；我們已經很棒了，要相信自己。」

關鍵字： 中華職棒明星賽、笑笑、玖玖、安琪、陳愉、瑄瑄、君白

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