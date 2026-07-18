卓榮泰、韓國瑜握手了！蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

▲卓榮泰、韓國瑜。（圖／截自CPBL TV）



記者胡冠辰／台北報導

中職會長蔡其昌18日在明星賽致詞時，感謝教練、球員及球迷一路支持，並表示，能夠服務大家，是自己人生中充滿幸福與驕傲的一段歷程；他也在行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及各部長面前高喊，「棒球可以團結我們的國家。」

蔡其昌賽前受訪時先賣關子，表示自己對6年會長任期確實有些心得，但希望留到正式致詞時再說，「現在講給大家聽就破梗了。」他也笑說，致詞不會太長，會把6年來的感想濃縮在1分鐘內。

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正式站上場中致詞時，蔡其昌首先向棒球圈表達感謝，「謝謝所有的教練、選手以及球迷，因為有你們的支持，這6年來是我人生當中，因為可以服務大家，我充滿幸福跟驕傲，謝謝大家。」

蔡其昌稍早談到會長任內心情時也表示，能夠擔任中職會長是一件非常幸福的事，除了球迷支持，也獲得球團及球員的信任；他認為，會長必須得到各界支持，才有機會推動聯盟改革與各項政策，「球迷的幸福，就是我們大家的幸福。」

除了回顧6年任期，蔡其昌也特別感謝到場的卓榮泰、韓國瑜以及朝野立委；他說，「大家坐在一起支持棒球，不分顏色，感覺真好。」隨後卓榮泰與韓國瑜在場邊握手，立即引發全場球迷歡呼。

「棒球可以團結我們的國家。」蔡其昌說，只要大家團結一致，就一定能克服所有挑戰，也能讓台灣持續變得更好。

面對會長任期及未來交棒，蔡其昌賽前也坦言，台灣職業運動、基層棒球及球場硬體仍有許多改革空間，包括ABS挑戰系統、國際賽分級與人才培養等議題，都需要持續推進。

蔡其昌期待下一任會長能在現有基礎上繼續努力，完成目前還沒做到，或仍做得不夠好的工作；他以棒球術語形容，「一棒接一棒」，盼台灣棒球持續向前，「這不是感想，這個叫期待。」