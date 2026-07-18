運動雲

>

平野惠一送水跌倒還自己喝掉！王政順真的渴了：有喝可能多幾轟

▲▼中職明星賽-全壘打比賽-王政順 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-全壘打比賽-王政順 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽全壘打大賽預賽18日登場，中信兄弟王政順由王威晨擔任餵球投手，最終敲出6轟晉級決賽。比賽途中總教練平野惠一拿著運動飲料進場，卻突然跌倒，起身後還自己喝了幾口，讓原本等著補充水分的王政順哭笑不得。平野賽後笑說：「我搞錯了，不小心把那罐水喝掉了。」王政順則坦言：「真的滿渴的。」

王政順開局展現不錯手感，倒數53秒喊出暫停時已累積4轟。此時平野惠一拿著運動飲料進場，沒想到走到王政順身旁前突然跌倒，手中飲料也灑了出來，逗得全場球迷大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更爆笑的是，平野起身後竟自己拿起飲料喝了幾口，王政順見狀連忙示意：「我要喝！」兩人最後還在場中擁抱，引發全場歡呼。王政順暫停後再添2轟，最終以6轟完成預賽並取得決賽門票。

平野賽後解釋，「我真的很想要把水拿給他，然後就是跌倒了，すいません（對不起）。」被提醒最後飲料反而被自己喝掉，他才笑著說：「真的？我搞錯了、搞錯了，不小心把那罐水給喝掉了。」

▲▼平野惠一、王政順。（圖／中信兄弟提供）

▲▼平野惠一、王政順。（圖／中信兄弟提供）

▲▼平野惠一、王政順。（圖／中信兄弟提供）

王政順則笑說，自己原本真的以為平野是要來送水，看到教練突然跌倒也嚇了一跳。被問到沒喝到水是否影響後續表現，他坦言：「真的滿渴的。」至於如果有順利喝到飲料，是否可能再多敲幾轟？他笑回：「有可能、有可能。」

平野也開玩笑替弟子抱屈，「我如果沒有跌倒的話，阿順說不定是第一名。」王政順則對自己6轟的表現表示「還可以」，並點名明天決賽最大對手除了預賽12轟居首的曾頌恩之外，還有宋晟睿。

今年全壘打大賽預賽最終由曾頌恩以12轟排名第一，王政順、宋晟睿及宋柏翰也取得決賽資格，其中中信兄弟就包辦3席。談到子弟兵集體晉級，平野表示，大家都有好好展現自己。

比賽過程中，現場還播放兄弟球員過往合唱、甚至唱到破音的《明天會更好》，笑果十足。王政順透露，自己還與詹子賢討論這段影片，聽到自己的歌聲也別有一番感受，「還不錯，像在主場的感覺。」

▲▼中職明星賽-全壘打比賽-王政順 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-全壘打比賽-王政順 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職明星賽全壘打大賽王政順平野惠一中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

只是不得不踢...法國後衛記者會直接嗆季軍戰沒意義！

只是不得不踢...法國後衛記者會直接嗆季軍戰沒意義！

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2李灝宇致勝一擊獲大聯盟官網盛讚！

3對決19年前抱的嬰兒　梅西首度回應

4林襄被馬傑森公主抱2次！

5鄭宗哲神觸擊變安打　紅襪豪取10連勝

最新新聞

1中職各隊女孩圓夢明星賽

2福爾摩沙邀請賽30日新莊登場！

3不斷更新／郭天信拚破魔咒送回第1分

4排協新團隊！理事長盼打造永續環境

5卓榮泰、韓國瑜握手了！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366