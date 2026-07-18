平野惠一送水跌倒還自己喝掉！王政順真的渴了：有喝可能多幾轟

▲中職明星賽-全壘打比賽-王政順 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽全壘打大賽預賽18日登場，中信兄弟王政順由王威晨擔任餵球投手，最終敲出6轟晉級決賽。比賽途中總教練平野惠一拿著運動飲料進場，卻突然跌倒，起身後還自己喝了幾口，讓原本等著補充水分的王政順哭笑不得。平野賽後笑說：「我搞錯了，不小心把那罐水喝掉了。」王政順則坦言：「真的滿渴的。」

王政順開局展現不錯手感，倒數53秒喊出暫停時已累積4轟。此時平野惠一拿著運動飲料進場，沒想到走到王政順身旁前突然跌倒，手中飲料也灑了出來，逗得全場球迷大笑。

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更爆笑的是，平野起身後竟自己拿起飲料喝了幾口，王政順見狀連忙示意：「我要喝！」兩人最後還在場中擁抱，引發全場歡呼。王政順暫停後再添2轟，最終以6轟完成預賽並取得決賽門票。

平野賽後解釋，「我真的很想要把水拿給他，然後就是跌倒了，すいません（對不起）。」被提醒最後飲料反而被自己喝掉，他才笑著說：「真的？我搞錯了、搞錯了，不小心把那罐水給喝掉了。」

▲▼平野惠一、王政順。（圖／中信兄弟提供）

王政順則笑說，自己原本真的以為平野是要來送水，看到教練突然跌倒也嚇了一跳。被問到沒喝到水是否影響後續表現，他坦言：「真的滿渴的。」至於如果有順利喝到飲料，是否可能再多敲幾轟？他笑回：「有可能、有可能。」

平野也開玩笑替弟子抱屈，「我如果沒有跌倒的話，阿順說不定是第一名。」王政順則對自己6轟的表現表示「還可以」，並點名明天決賽最大對手除了預賽12轟居首的曾頌恩之外，還有宋晟睿。

今年全壘打大賽預賽最終由曾頌恩以12轟排名第一，王政順、宋晟睿及宋柏翰也取得決賽資格，其中中信兄弟就包辦3席。談到子弟兵集體晉級，平野表示，大家都有好好展現自己。

比賽過程中，現場還播放兄弟球員過往合唱、甚至唱到破音的《明天會更好》，笑果十足。王政順透露，自己還與詹子賢討論這段影片，聽到自己的歌聲也別有一番感受，「還不錯，像在主場的感覺。」

▲中職明星賽-全壘打比賽-王政順 。（圖／記者黃克翔攝）