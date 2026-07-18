福爾摩沙女排邀請賽30日登場！中華女排「以賽代訓」拚亞運

▲中華女排林書荷（右）、許菀芸（左）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

為全力備戰9月名古屋亞運，中華女排將於7月30日至8月2日參與在新北市立新莊體育館舉辦的「2026福爾摩沙女子排球國際邀請賽（FORMOSA CUP）」。地主中華女排將以亞運培訓隊陣容迎戰亞洲五大勁旅，這場硬仗不僅是團隊磨合的關鍵，更被視為亞運前最重要的「前哨戰」。

對於本次主辦的國際高強度賽事，中華女排總教練鄧衍敏語氣中充滿期待。她表示：「很感謝資源的投入，讓我們能在亞運前有這個機會與泰國、日本、越南等強隊對決。這些球隊在亞洲聯賽長年名列前茅，水準極高，這場邀請賽不僅是檢視我們現階段實力與調整策略的絕佳機會，也能讓我們確認後續調整的細節。」

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鄧衍敏進一步透露，球隊目前在南投集訓非常認真，針對亞運計畫已擬定縝密行程，「我們8月9號出發香港參加東區比賽，隨後直接轉往天津移地訓練，在那邊進行最後的實戰業務準備，直接銜接9月19日的亞運開幕，行程確實非常緊湊。」

▲中華女排總教練鄧衍敏。（圖／記者蔡厚瑄攝）

經驗豐富的好手林書荷則將此次賽事視為凝聚團隊戰力的最佳機會。她提到：「這次參賽對團隊有極大助益，期望能透過『以賽代訓』的方式磨練經驗，並藉此建立更流暢的團隊溝通、連結度與凝聚力。」談及備戰體能，曾有過傷病史的她顯得相當謹慎，「在接續而來的密集賽事中，我最關注的仍是身體狀況，會特別保護並留意膝蓋的復原情形。我也承諾在身體能力允許的最佳狀態下，全力為中華女排效力。」

本次FORMOSA CUP星光熠熠，泰國傳奇副攻手Pleumjit Thinkaow、菲律賓重砲手Jovelyn Gonzaga等國家隊資歷名將皆將來台獻技，賽事含金量極高。鄧衍敏與全體隊員目前正按部就班備戰，期盼透過主場的實戰考驗，檢視培訓成果。

「希望大家能踴躍到新莊體育館進場應援！」鄧衍敏最後也熱情呼籲，台灣球迷過去在網路上關注賽事，這次希望能號召大家走出家門，到場給予中華女排最直接的支持與鼓勵。

賽事門票現已於全台7-11 ibon售票系統熱賣中，採單日票制，歡迎球迷齊心捍衛新北主場，成為中華女排備戰亞運最強大的後盾。