排協新團隊！理事長潘玉龍、秘書長黃弘欽盼造排球永續環境

▲排球協會新任理事長潘玉龍（左）與秘書長黃弘欽（右）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華民國排球協會18日舉行記者會，正式由新任理事長潘玉龍與秘書長黃弘欽領軍的新團隊亮相。兩人針對未來排球發展提出具體藍圖，將致力於從全民參與到國家競技培育，打造更完整的產業生態系。

曾任高雄市體育總會排球委員會主委的潘玉龍理事長表示，排球在台灣深植校園與社區，參與人口眾多。他強調，協會將以「推廣全民排球、扎根基層、強化國家隊、深化國際交流、提升賽事品牌」為五大核心方向，期待透過完善的發展體系，讓基層選手有舞台、國家隊具備國際競爭力，並吸引企業持續投入，共同構築永續發展的排球環境。

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新任秘書長黃弘欽則展現「排球人」的底氣，從小就是排球選手，擁有15年協會幹事資歷的他，從基層扎根到國家隊培育過程瞭若指掌。他承諾新團隊將回歸業務正軌，加強運動科學應用以提升國家隊戰力，同時優化如企業排球聯賽的賽事品牌，結合特色與專業形象，延續排球熱潮。

▲排球協會秘書長黃弘欽。（圖／記者蔡厚瑄攝）

黃弘欽也表示，今年對台灣排球而言十分重要，各級國家隊接連征戰亞洲及世界級賽事，更積極備戰9月名古屋亞運。中華隊今年已參與亞洲國家盃，女排勇奪銀牌；亞洲U18男子排球錦標賽正於海口進行，中華隊已晉級四強，並取得明年FIVB世界U19錦標賽參賽資格。後續將陸續參加亞洲男女排錦標賽、世界U17錦標賽及名古屋亞運等多項國際賽，協會團隊將配合運動部政策，持續完善培訓與後勤支援，協助選手在國際舞台發揮最佳實力。

黃弘欽秘書長亦同步公布年度規劃，透露除了亞洲U18男排已挺進四強並取得明年U19世界盃門票外，協會亦持續推動四大指標賽事、沙灘排球聯賽及教練裁判培訓。新團隊將全力配合運動部政策，目標直指今年9月名古屋亞運，誓言讓台灣排球在國際舞台上發光發熱。