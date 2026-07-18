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王念好雷射肩找後藤光尊幫忙差點墊底　賽後想喊「斯咪媽線」

▲▼ 中職明星賽-超神準雷色肩 -王念好 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 中職明星賽-超神準雷色肩 -王念好 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 中職明星賽-超神準雷色肩 -王念好 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽「超神準雷射肩」競賽18日精彩登場，何品室融5次傳球4度命中滿分區，以20分高居第一，力壓郭天信的5分奪下冠軍，抱回3萬元獎金。王念好則與總教練後藤光尊聯手出賽，最終拿下2分，賽後還被主持人虧：「念好，你還是守三壘就好了。」逗笑全場。

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首位登場的是富邦悍將王念好，他特別邀請總教練後藤光尊擔任擊球手。王念好透露，早在上週就曾詢問後藤光尊能否幫忙，「他說他很忙，還要幫范國宸全壘打大賽餵球。」

王念好前兩次傳球都未能命中得分板，第3次挑戰時，後藤光尊完成擊球後直接站在場地中央觀看結果，逗得全場球迷大笑，王念好也終於命中1分區；第4次再添1分，第5次則未能得分，最終5次機會累積2分。

談到表現，王念好表示，主要是距離不太習慣，加上自己的球「本身就會有一點晃動」，因此控制得不太理想，「下次有機會的話，就再多練一點。」

後藤光尊隨後還故意裝生氣走回休息室，王念好笑說：「假的啦！他那麼好的一個人。」他也坦言賽前完全沒有特別練習，全靠彼此默契，「他打得不錯，是我手部控制不太好。」

王念好笑說，自己其實仍有「外野夢」，希望下次有機會能有更好的表現，還想對後藤光尊說一句日文「斯咪媽線（すいません，意指對不起）」。他也直言原本覺得應該能拿更多分，「沒辦法，算了，下次吧。」

王念好賽後還特別確認同為內野手的陳聖平是否真的比自己低分，得知陳聖平僅拿1分後才鬆了一口氣。他笑說：「外野手壓力真的滿大的，不過明星賽好玩就好。」

最終成績方面，何品室融以20分高居第一，郭天信5分排名第二，王念好2分，陳聖平1分。何品室融靠著4度命中滿分區的穩定表現奪冠。

何品室融賽後笑說：「我是外野手，這是基本的，輸給內野手不太好。」談到力壓郭天信，他表示郭天信第2球沒機會後可能變娛樂性質，「他丟得滿好的，如果我是丟他後面，壓力就比較大了。」

何品室融也坦言，自己平常其實沒有那麼不準，只是比賽時難免緊張，「有點綁手綁腳的。」至於拿下冠軍後隊友反應如何？他笑言：「大家一直要我請飲料。」

關鍵字： 中職明星賽雷射肩何品室融王念好郭天信

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