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曾頌恩壓軸炸裂12轟！全壘打大賽預賽稱霸　兄弟3將闖決賽

▲▼中職明星賽-全壘打比賽-曾頌恩。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-全壘打比賽-曾頌恩。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／台北報導

中職明星賽全壘打大賽預賽18日火熱登場，去年冠軍、中信兄弟曾頌恩壓軸出賽，搭檔江坤宇餵球火力全開，暫停前已經敲出7轟，最終狂掃12發全壘打，以預賽最高成績強勢晉級；曾頌恩將與王政順、宋晟睿及宋柏翰攜手挺進明日決賽。

首位登場的是富邦悍將申皓瑋，特別邀請中信兄弟捕手高宇杰擔任餵球投手，他在倒數49秒、擊出2轟後喊出暫停，隊友張育成隨即遞上運動飲料，高宇杰也上前討論後半段策略，不過申皓瑋後續未能再添全壘打，最終以2轟作收。

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第二棒宋晟睿找來隊友岳東華搭檔餵球，倒數43秒時已經敲出2轟，隨後喊出暫停，張士綸送上飲料補給，宋晟睿還與外型神似的統一獅高偉強合照，兩人同框讓全場笑成一片；暫停回來後宋晟睿手感升溫，再追加4轟，最終累積6轟。

台鋼雄鷹曾昱磬第3位登場，邀請一軍牛棚教練蕭任汶負責餵球，在剩下57秒時帶著3轟進入暫停；黃子鵬、吳念庭與陳文杰組成豪華應援小組，送上飲料及毛巾補給，曾昱磬後段再敲2轟，最終完成5轟。

第4棒王政順與王威晨搭檔，開局展現不錯手感，倒數53秒喊出暫停時已累積4轟，中信兄弟總教練平野惠一此時拿著運動飲料上場，卻突然故意跌倒，讓手上的飲料灑了出來，逗得現場球迷哈哈大笑。

平野起身後喝了幾口飲料，王政順見狀連忙示意：「我要喝！」，最後兩人還在場中擁抱，引發全場歡呼；王政順暫停後再添2轟，最終以6轟完成預賽。

第5棒宋柏翰上演兄弟檔，邀請效力樂天桃猿的親哥哥宋嘉翔擔任餵球投手；他在剩下52秒、敲出2轟時喊出暫停，隊友曾昱磬上場送補給，最終以4轟結束預賽。

樂天桃猿重砲李勛傑第6位出賽，與許禹壕搭檔餵球，在剩下58秒、累積2轟時進入暫停；桃猿隊友一擁而上，替李勛傑披上特製紅色衣袍，讓他瞬間成為全場焦點，他回到打擊區後再添1轟，最終共擊出3轟。

富邦悍將范國宸則請總教練後藤光尊親自餵球，倒數59秒喊出暫停時有1轟進帳，張育成、張奕等人也上場替兩人送上補給；最溫馨的一幕隨後登場，范國宸的女兒及兒子親自遞上運動飲料，還送上甜蜜親吻，范國宸最終以4轟完成挑戰。

壓軸登場的是衛冕冠軍曾頌恩，他選擇金手套游擊手江坤宇擔任餵球搭檔，一上場便展現強大火力，倒數46秒喊出暫停時已經敲出7轟；短暫休息後曾頌恩攻勢不減，再轟出5發全壘打，最終以12轟遙遙領先所有參賽者，拿下預賽第一。

8名選手預賽成績依序為曾頌恩12轟、王政順6轟、宋晟睿6轟、曾昱磬5轟、宋柏翰5轟、范國宸4轟、李勛傑3轟及申皓瑋2轟；曾頌恩、王政順、宋晟睿與宋柏翰取得明日全壘打大賽決賽門票。

關鍵字： 中華職棒明星賽、全壘打大賽、申皓瑋、宋晟睿、曾昱磬、王政順、宋柏翰、李勛傑、范國宸、曾頌恩

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