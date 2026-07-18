何品室融「雷射肩」太扯！5傳4進滿分區　20分海放群雄奪冠

▲中職明星賽-超神準雷色肩 -何品室融。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／台北報導

中職明星賽「超神準雷射肩」競賽精彩登場，樂天桃猿外野手何品室融展現驚人臂力與準度，前3次傳球連續命中最高5分區，第5次再度投進滿分，5個回合累積20分，以壓倒性成績擊敗另外3名好手，成功抱回冠軍與3萬元獎金。

首位登場的是富邦悍將王念好，他特別請總教練後藤光尊負責擊球；王念好前兩次傳球都未能命中得分板，第3次挑戰時，後藤光尊擊球後直接站在場地中央觀看，逗得全場球迷大笑，王念好也終於命中1分區。

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王念好第4次傳球再拿1分，第5次則未能得分，最終5次機會累積2分，主持人賽後也開玩笑虧他：「念好，你還是守三壘就好了。」再度引發全場笑聲。

第二位登場的是統一獅陳聖平，前兩次傳球都未命中，場邊「餅總」林岳平的表情也逐漸凝重，成為現場另一大笑點。

陳聖平第3次成功命中1分區，第4次再次失手，最後一次則差點命中最高5分區，可惜仍與得分板擦身而過，最終以1分作收。

第三位出賽的何品室融一登場便技驚四座，首度傳球就精準命中最高5分區，第2次再度投進滿分，第3次仍穩穩命中5分區，連續3次投進最高分，全場隨即爆出驚呼聲。

何品室融第4次雖未能得分，但最後一次傳球再次命中5分區，5個回合中有4次投進最高分，狂拿20分，也提前為比賽奠定勝基。

最後登場的是有「天網」稱號的味全龍外野手郭天信，並由張建銘教練負責擊球，郭天信首度傳球差點命中5分區，接下來3次也都未能得分，直到最後一次才成功投進最高5分區，最終累積5分。

最終何品室融以20分高居第一，郭天信5分排名第二，王念好以2分居次，陳聖平則拿下1分；何品室融靠著4度命中滿分區的超狂表現，勇奪「超神準雷射肩」冠軍，抱回3萬元獎金。