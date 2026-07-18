運動雲

>

何品室融「雷射肩」太扯！5傳4進滿分區　20分海放群雄奪冠

▲▼ 中職明星賽-超神準雷色肩 -何品室融。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽-超神準雷色肩 -何品室融。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／台北報導

中職明星賽「超神準雷射肩」競賽精彩登場，樂天桃猿外野手何品室融展現驚人臂力與準度，前3次傳球連續命中最高5分區，第5次再度投進滿分，5個回合累積20分，以壓倒性成績擊敗另外3名好手，成功抱回冠軍與3萬元獎金。

首位登場的是富邦悍將王念好，他特別請總教練後藤光尊負責擊球；王念好前兩次傳球都未能命中得分板，第3次挑戰時，後藤光尊擊球後直接站在場地中央觀看，逗得全場球迷大笑，王念好也終於命中1分區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王念好第4次傳球再拿1分，第5次則未能得分，最終5次機會累積2分，主持人賽後也開玩笑虧他：「念好，你還是守三壘就好了。」再度引發全場笑聲。

第二位登場的是統一獅陳聖平，前兩次傳球都未命中，場邊「餅總」林岳平的表情也逐漸凝重，成為現場另一大笑點。

陳聖平第3次成功命中1分區，第4次再次失手，最後一次則差點命中最高5分區，可惜仍與得分板擦身而過，最終以1分作收。

第三位出賽的何品室融一登場便技驚四座，首度傳球就精準命中最高5分區，第2次再度投進滿分，第3次仍穩穩命中5分區，連續3次投進最高分，全場隨即爆出驚呼聲。

何品室融第4次雖未能得分，但最後一次傳球再次命中5分區，5個回合中有4次投進最高分，狂拿20分，也提前為比賽奠定勝基。

最後登場的是有「天網」稱號的味全龍外野手郭天信，並由張建銘教練負責擊球，郭天信首度傳球差點命中5分區，接下來3次也都未能得分，直到最後一次才成功投進最高5分區，最終累積5分。

最終何品室融以20分高居第一，郭天信5分排名第二，王念好以2分居次，陳聖平則拿下1分；何品室融靠著4度命中滿分區的超狂表現，勇奪「超神準雷射肩」冠軍，抱回3萬元獎金。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒明星賽、何品室融、王念好、陳聖平、郭天信

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

只是不得不踢...法國後衛記者會直接嗆季軍戰沒意義！

只是不得不踢...法國後衛記者會直接嗆季軍戰沒意義！

【魔性的節奏】陽台冒出「迷途變色龍」跳恰恰！前前後後動作超喜感

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2李灝宇致勝一擊獲大聯盟官網盛讚！

3對決19年前抱的嬰兒　梅西首度回應

4林襄被馬傑森公主抱2次！

5鄭宗哲神觸擊變安打　紅襪豪取10連勝

最新新聞

1中職各隊女孩圓夢明星賽

2福爾摩沙邀請賽30日新莊登場！

3不斷更新／郭天信拚破魔咒送回第1分

4排協新團隊！理事長盼打造永續環境

5卓榮泰、韓國瑜握手了！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366