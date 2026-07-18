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摔車休養2週潘威倫現身明星賽！與王建民並肩　笑談何時返投手丘

▲潘威倫。（圖／記者楊舒帆攝）

▲潘威倫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅投手教練潘威倫日前騎車前往練球途中不慎摔車，因身上大面積擦傷及腳部傷勢休養約2週，18日現身中職明星賽，擔任TEAM TAIWAN教練。談到目前恢復狀況，他表示已經好多了，至於何時能回到獅隊正常調度投手？他笑說：「希望盡快啦！」

潘威倫6月29日前往練球途中不慎摔車，身上出現大面積擦傷，所幸沒有住院，不過因傷暫時無法正常執教。這段期間統一獅比賽喊暫停時，多由霍斯曼（Vince Horsman）上投手丘，總教練林岳平也曾數度親自上丘。

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相隔約2週，潘威倫在明星賽現身，被問到身體恢復狀況時表示「可以啊」，不過目前主要仍受到腳部傷勢影響，並透露腳趾有骨折情況。至於何時能回到場上執行投手教練工作，他笑著表示：「希望盡快啦！」

今年明星賽因應年底亞冠賽，TEAM TAIWAN以24歲以下或職棒資歷3年內的年輕球員為主，潘威倫也加入高志綱領軍的教練團。從球員轉換成教練身分，看著一群年輕選手，讓他想起自己剛進中華隊的模樣。

「看到這些年輕球員們，就很有活力，會想到以前剛進中華隊的時候一樣。」潘威倫表示，很期待看到年輕球員無論面對任何比賽、任何情況，都能享受展現自己的機會與氣氛。

潘威倫這次還與王建民同在TEAM TAIWAN教練團，兩人在外野練球時相談甚歡。他表示，過去兩人曾以中華隊球員身分並肩作戰，如今又有機會在同一支球隊、擔任相同的教練職務，「我覺得那種在一起的感覺蠻珍惜的，會想到以前。」

兩人的國家隊緣分可追溯至2002年釜山亞運，之後也多次一同披上中華隊戰袍。如今角色從投手轉換為教練，再次為國家隊並肩合作，也有了不同感受。

談到是否已經與王建民討論年底亞冠賽、物色適合的球員，潘威倫表示，目前主要先觀察這批年輕選手，「有這個機會，就多跟選手去了解選手。」透過這次明星賽近距離觀察年輕戰力，也提前為年底賽事做準備。

關鍵字： 潘威倫統一獅明星賽王建民亞冠賽

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