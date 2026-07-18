運動雲

>

「不訂目標就會一直拖」蔡其昌緊盯ABS　揭目前最棘手問題

▲中華職棒大聯盟會長蔡其昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華職棒大聯盟會長蔡其昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／台北報導

中職持續測試ABS電子好球帶挑戰系統，會長蔡其昌18日在明星賽賽前受訪時表示，聯盟一直都以2027年球季上線為目標，已要求秘書長、聯盟同仁及6球團全力配合；不過他也強調，推動速度再快，仍必須以系統準確度為最高原則。

被問到明年一軍是否確定採用ABS挑戰系統，蔡其昌表示，目前是以明年正式比賽上線為明確目標，「我一定要把目標訂出來，否則就可能有各種理由一直往下拖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌指出，身為會長，必須讓聯盟同仁清楚知道推動方向及期程，因此已要求相關單位加快腳步，「你們要去趕」，但同時設下一項不可妥協的前提。

「盡量拚，但一定要準確。」蔡其昌強調，不能為了追趕上線時程而急就章，否則系統正式啟用後衍生更多問題，反而可能影響比賽公平性與球員、教練的信任。

至於目前測試進度，蔡其昌透露，只要已經裝設相關設備的球場，聯盟都已展開測試；現階段左右邊界的判定相對準確，但好球帶上下緣仍有部分精準度問題，需要持續調整及蒐集數據。

蔡其昌說，相關技術仍需時間反覆驗證，聯盟會朝2027年上線的目標前進，但不會犧牲準確性，「不可以為了趕、為了急就章，最後問題更多。」

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、中華職棒明星賽、樂天桃猿、統一獅、富邦悍將、味全龍、台鋼雄鷹、蔡其昌

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

【啊人勒？】領角鴞展示「瞬間消失術」 鏡頭一移馬上不見鳥影

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2李灝宇致勝一擊獲大聯盟官網盛讚！

3對決19年前抱的嬰兒　梅西首度回應

4林襄被馬傑森公主抱2次！

5鄭宗哲神觸擊變安打　紅襪豪取10連勝

最新新聞

1何品室融「雷射肩」太扯！

2蔡其昌緊盯ABS　揭目前最棘手問題

3摔車休養2週潘威倫現身明星賽！與王建民並肩

4蔡其昌認為國際賽不能每場都只看輸贏

5樂天3韓籍女神賣冰開賣1分鐘湧300人！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366