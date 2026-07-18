「不訂目標就會一直拖」蔡其昌緊盯ABS　揭目前最棘手問題

▲中華職棒大聯盟會長蔡其昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／台北報導

中職持續測試ABS電子好球帶挑戰系統，會長蔡其昌18日在明星賽賽前受訪時表示，聯盟一直都以2027年球季上線為目標，已要求秘書長、聯盟同仁及6球團全力配合；不過他也強調，推動速度再快，仍必須以系統準確度為最高原則。

被問到明年一軍是否確定採用ABS挑戰系統，蔡其昌表示，目前是以明年正式比賽上線為明確目標，「我一定要把目標訂出來，否則就可能有各種理由一直往下拖。」

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蔡其昌指出，身為會長，必須讓聯盟同仁清楚知道推動方向及期程，因此已要求相關單位加快腳步，「你們要去趕」，但同時設下一項不可妥協的前提。

「盡量拚，但一定要準確。」蔡其昌強調，不能為了追趕上線時程而急就章，否則系統正式啟用後衍生更多問題，反而可能影響比賽公平性與球員、教練的信任。

至於目前測試進度，蔡其昌透露，只要已經裝設相關設備的球場，聯盟都已展開測試；現階段左右邊界的判定相對準確，但好球帶上下緣仍有部分精準度問題，需要持續調整及蒐集數據。

蔡其昌說，相關技術仍需時間反覆驗證，聯盟會朝2027年上線的目標前進，但不會犧牲準確性，「不可以為了趕、為了急就章，最後問題更多。」