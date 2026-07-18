國際賽不能每場都只看輸贏　蔡其昌倡分級：也要培養新教練、新選手

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

台灣棒球近年國際賽成績受到高度關注，中職會長蔡其昌18日表示，國家隊未來應建立更完整的賽事分級制度，先確認每項國際賽的定位與目標，再決定選手及教練團組成，不能所有比賽都只以短期成績作為唯一考量。

蔡其昌指出，經典賽、世界棒球12強賽及奧運等一級國際賽事，國家隊目標非常明確，就是派出最具競爭力的陣容，全力爭取最佳成績。

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不過，部分國際賽除了爭取成績，也可以肩負培養人才的功能，例如讓較年輕的球員累積經驗，或提供新生代教練參與國際賽、承擔責任的機會。

「有些比賽是不是除了希望有好成績之外，也應該以訓練新的教練，或者訓練新的選手，作為另外一個目的？」蔡其昌認為，只要先釐清各項比賽的等級、目的及意義，台灣棒球的發展才能更加長遠。

蔡其昌以中職參與的國際賽事為例，亞冠賽主要由職棒中的年輕選手參加，冬季聯盟的選手年齡及資歷又更低，因此冬盟並不會徵召最頂尖的選手，因為賽事本來就以磨練及養成為主要目標，勝負並非唯一考量。

教練培養同樣需要建立制度；蔡其昌表示，面對最高強度的國際賽，當然應由具備豐富經驗的教練領軍，但若所有比賽都不願意給新教練機會，國家隊未來也不會產生新的人才。

「哪些比賽考量成績，哪些考量接班傳承，國家的體育單位應該要好好思考。」蔡其昌提及，聯盟與棒協未來應持續溝通，真正落實棒球賽事分級及人才養成制度。