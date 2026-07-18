開賣1分鐘湧300人！樂天3韓籍女神大巨蛋賣冰　3000元親繪神作掀搶購潮

▲左起廉世彬、高佳彬、金佳垠。（圖／協奏曲文創提供）



記者胡冠辰／台北報導

韓籍啦啦隊女神金佳垠、高佳彬、廉世彬18、19日連兩天化身「金佳好厝邊」冰店老闆娘，在大巨蛋明星賽限定開店，一開門就掀起超高人氣。

開賣前，藝人邰智源特地到場搶先聞香，還被廉世彬現場拉著一起跳舞，沒想到邰哥一出招就被笑虧像在跳「肚皮舞」，現場笑聲不斷；不過廉世彬大讚邰智源舞姿「真的很厲害！」替現場增添不少歡樂氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午1點開放球迷進場後，人潮瞬間湧入，不少粉絲一路直奔攤位，甚至有女粉絲因跑太快不慎跌倒受傷，讓廉世彬看了相當心疼，忍不住暖心喊話：「不要奔跑。」

而冰店正式開賣後短短1分鐘，排隊人龍就超過300人，人龍蔓延至隔壁兩家攤位，高佳彬也親自在第一線發放訂購單，讓粉絲勾選想購買的套餐，冰品每日限量800份，售完為止。

3位老闆娘一同熱情喊出「歡迎光臨金佳好厝邊！」迎接每位球迷；廉世彬表示，這次特別準備了許多限定周邊送給大家，「希望大家都會喜歡！」

高佳彬則說：「比起緊張，心情很興奮，希望球迷喜歡他們準備的自畫像。」至於前陣子因吃芒果冰鬧肚子的金佳垠，如今已經完全康復，還笑著向粉絲喊話：「沒問題，可以放心繼續吃冰。」

除了超浮誇的大碗冰品外，今年最受矚目的商品，莫過於售價3000元、每日限量300份的「靈魂小畫家套餐」，內含3位老闆娘親手繪製、隨機出貨的親簽自畫像T-shirt，每件都是獨一無二。

談到自己的作品，廉世彬自信打出100分，高佳彬給90分，金佳垠則笑給85分，還自嘲：「只有我跟姊姊們畫風不一樣。」三人截然不同的創作風格，也讓不少粉絲直呼開箱前就已經開始期待，想知道自己究竟會抽到哪一件限定神作。

為了讓粉絲互動零距離，主辦單位還特別在櫃台放置即時翻譯機，讓3位韓籍老闆娘能即時和粉絲聊天、交流。

18日下午場更有樂天女孩曲曲、筠熹、崔荷潾加入排班支援，一起擔任店員迎接球迷。

主辦單位表示，考量三位老闆娘工作時間長，希望透過女孩們輪班分擔工作，也讓更多球迷有機會近距離互動，讓「金佳好厝邊」不只是限定冰店，更成為今年明星賽最熱鬧的人氣打卡點。