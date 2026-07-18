運動雲

>

開賣1分鐘湧300人！樂天3韓籍女神大巨蛋賣冰　3000元親繪神作掀搶購潮

▲開賣1分鐘湧300人！3韓籍女神大巨蛋賣冰　3000元親繪神作掀搶購潮。（圖／協奏曲文創提供）

▲左起廉世彬、高佳彬、金佳垠。（圖／協奏曲文創提供）

記者胡冠辰／台北報導

韓籍啦啦隊女神金佳垠、高佳彬、廉世彬18、19日連兩天化身「金佳好厝邊」冰店老闆娘，在大巨蛋明星賽限定開店，一開門就掀起超高人氣。

開賣前，藝人邰智源特地到場搶先聞香，還被廉世彬現場拉著一起跳舞，沒想到邰哥一出招就被笑虧像在跳「肚皮舞」，現場笑聲不斷；不過廉世彬大讚邰智源舞姿「真的很厲害！」替現場增添不少歡樂氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午1點開放球迷進場後，人潮瞬間湧入，不少粉絲一路直奔攤位，甚至有女粉絲因跑太快不慎跌倒受傷，讓廉世彬看了相當心疼，忍不住暖心喊話：「不要奔跑。」

▲開賣1分鐘湧300人！3韓籍女神大巨蛋賣冰　3000元親繪神作掀搶購潮。（圖／協奏曲文創提供）

而冰店正式開賣後短短1分鐘，排隊人龍就超過300人，人龍蔓延至隔壁兩家攤位，高佳彬也親自在第一線發放訂購單，讓粉絲勾選想購買的套餐，冰品每日限量800份，售完為止。

3位老闆娘一同熱情喊出「歡迎光臨金佳好厝邊！」迎接每位球迷；廉世彬表示，這次特別準備了許多限定周邊送給大家，「希望大家都會喜歡！」

高佳彬則說：「比起緊張，心情很興奮，希望球迷喜歡他們準備的自畫像。」至於前陣子因吃芒果冰鬧肚子的金佳垠，如今已經完全康復，還笑著向粉絲喊話：「沒問題，可以放心繼續吃冰。」

▲開賣1分鐘湧300人！3韓籍女神大巨蛋賣冰　3000元親繪神作掀搶購潮。（圖／協奏曲文創提供）

除了超浮誇的大碗冰品外，今年最受矚目的商品，莫過於售價3000元、每日限量300份的「靈魂小畫家套餐」，內含3位老闆娘親手繪製、隨機出貨的親簽自畫像T-shirt，每件都是獨一無二。

談到自己的作品，廉世彬自信打出100分，高佳彬給90分，金佳垠則笑給85分，還自嘲：「只有我跟姊姊們畫風不一樣。」三人截然不同的創作風格，也讓不少粉絲直呼開箱前就已經開始期待，想知道自己究竟會抽到哪一件限定神作。

為了讓粉絲互動零距離，主辦單位還特別在櫃台放置即時翻譯機，讓3位韓籍老闆娘能即時和粉絲聊天、交流。

▲開賣1分鐘湧300人！3韓籍女神大巨蛋賣冰　3000元親繪神作掀搶購潮。（圖／協奏曲文創提供）

18日下午場更有樂天女孩曲曲、筠熹、崔荷潾加入排班支援，一起擔任店員迎接球迷。

主辦單位表示，考量三位老闆娘工作時間長，希望透過女孩們輪班分擔工作，也讓更多球迷有機會近距離互動，讓「金佳好厝邊」不只是限定冰店，更成為今年明星賽最熱鬧的人氣打卡點。

▲開賣1分鐘湧300人！3韓籍女神大巨蛋賣冰　3000元親繪神作掀搶購潮。（圖／協奏曲文創提供）

關鍵字： 中華職棒明星賽、樂天桃猿、韓籍五本柱、金佳垠、廉世彬、高佳彬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

【魔性的節奏】陽台冒出「迷途變色龍」跳恰恰！前前後後動作超喜感

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2李灝宇致勝一擊獲大聯盟官網盛讚！

3對決19年前抱的嬰兒　梅西首度回應

4林襄被馬傑森公主抱2次！

5鄭宗哲神觸擊變安打　紅襪豪取10連勝

最新新聞

1何品室融「雷射肩」太扯！

2蔡其昌緊盯ABS　揭目前最棘手問題

3摔車休養2週潘威倫現身明星賽！與王建民並肩

4蔡其昌認為國際賽不能每場都只看輸贏

5樂天3韓籍女神賣冰開賣1分鐘湧300人！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366