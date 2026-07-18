中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

▲蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中職明星賽連續3年在台北大巨蛋舉辦，引發球迷討論未來是否恢復北、中、南巡迴；會長蔡其昌18日受訪時表示，聯盟內心當然希望明星賽能在全台不同球場舉行，但必須同時考量7月天候、延賽財務風險及球迷購票需求，現階段大巨蛋仍是相對適合的選擇。

蔡其昌回憶，自己任期初期曾將明星賽安排在台中，但首日就因大雨導致比賽延期，由於明星賽必須排在上下半季之間，舉辦時間通常落在7月，正值台灣颱風季及天候最不穩定的階段。

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對聯盟而言，明星賽若因雨延賽，單次損失就可能達到千萬元等級以上，蔡其昌說，聯盟目前正努力推動商品、活動及各項營運，千萬元規模的虧損仍是相當沉重的風險。

除了天候之外，球場容量也是重要考量；蔡其昌提及，近兩年在台北大巨蛋舉辦明星賽的經驗顯示，約4萬個座位其實「剛剛好」。

去年明星賽約4萬張門票迅速售罄，已經有許多買不到票的球迷抱怨；今年購票情況雖較為緩和，仍售出約9成5的門票；若改到只能容納約2萬人的場地，搶票問題勢必更加嚴重。

「我內心非常希望可以全台灣巡迴，每個地方的球場都有不同特色跟文化。」蔡其昌強調，聯盟並非沒有考慮區域平衡，但現實上仍須在理想、天候及財務風險之間取得平衡。

蔡其昌談及，聯盟目前改以分配不同大型活動的方式兼顧北、中、南，例如明星賽安排在北部，季初大型球迷活動選擇在高雄舉行，新人選秀會則安排在台中。

至於明星賽未來是否可能重啟巡迴，蔡其昌說，會將過去累積的經驗交接給下一任會長，由新任會長評估是否有其他方式降低或承擔風險，再做出最終決定。