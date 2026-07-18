郭天信故意遮掉「9連敗」！陳鏞基最後明星賽助解魔咒：我挺他

▲陳鏞基、張志豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中華職棒明星賽18日在台北大巨蛋登場，統一獅老將陳鏞基今年宣布季後引退，這也將是他球員生涯最後一次參加明星賽。入選明星賽的郭天信賽前找陳鏞基詢問能否有機會破「8連敗」魔咒，陳鏞基笑言暗示太明顯，「我一定挺他。」

走到職業生涯最後一季，他坦言一路都帶著感恩的心，也特別感謝棒球，「我很感恩棒球給我帶來很多東西。」陳鏞基生涯第11度入選明星賽，僅次於張志豪的12次。今年明星賽連續第3年在台北大巨蛋舉辦，首戰4萬張門票全數售罄，也是明星賽史上第3場4萬人滿場賽事。

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明星賽現場也出現有趣插曲，同隊的郭天信陷入8連敗魔咒，賽前活動特別詢問陳鏞基「今天會不會贏？」還故意把「九連敗」字樣遮住，只留下「拿下勝利」。陳鏞基笑說，自己第一個看到，當然力挺學弟，「他都那麼明顯地表示了，那我一定挺他的。」因此貼上「今天會拿到勝利」，希望幫郭天信討個好彩頭。

迎接生涯最後一次明星賽，陳鏞基說：「我覺得很感謝啦，因為我今年這樣下來，都帶著感恩的心。」除了感謝一路並肩作戰的隊友、一軍教練以及這次明星賽的隊友，他也不忘一路支持自己的球迷。

其中，他最想感謝的仍是陪伴自己大半人生的棒球。陳鏞基表示，「最主要的是棒球，我很感恩棒球給我帶來很多東西，包括家裡的環境、我的財產，然後還有讓我認識身邊的朋友。」

從旅美時期到返台投入中職，棒球不只是陳鏞基的工作，也讓他結識許多朋友。他感性表示，「都是因為棒球，我們有共同的興趣，才可以大家聚在一起。」

▲陳鏞基、郭天信。（圖／記者楊舒帆攝）