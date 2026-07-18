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馬傑森明星賽改穿95號「撞號林襄」掀熱議　笑曝原因：94加一

▲▼張仁瑋、馬傑森。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張仁瑋、馬傑森。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿游擊手馬傑森入選亞冠賽中華隊參加明星賽，將披上95號戰袍，與「小龍女」林襄同背號引起熱議。他賽前笑談，背號從94變成95，原因很單純，就是「加一」。

聯盟17日晚間舉辦明星賽晚宴，邀請各隊球星與啦啦隊成員齊聚同歡；味全龍「小龍女」林襄與樂天桃猿馬傑森被拱上台互動，馬傑森不僅當眾將林襄公主抱，兩人還加碼摸頭、磨鼻子，讓現場瞬間陷入瘋狂。

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談到晚宴插曲瘋傳，馬傑森說：「沒有先說好，突然被CUE上去。」至於背號換成95號，馬傑森表示：「因為94號被教練（劉家豪）選走，就想說加一，95也沒有人。」桃猿隊友李勛傑原本在母隊穿95號，不過也提前換號碼，空出的95號就被馬傑森選中，與林襄撞背號再度掀起話題。被問及林襄是否知情？馬傑森簡單回應：「我不知道她知不知道。」可能成為給女方的驚喜。

林襄與馬傑森2023年曾被拍到牽手約會，戀情曝光後，林襄一度表示兩人已退回朋友關係；不過兩人近年在球場及社群上的互動始終備受關注，今年6月又被拍到十指緊扣外出，關係再度成為話題。

▲▼馬傑森 林襄。（圖／翻攝自Instagram／jak05.15、95_mizuki）

▲馬傑森 林襄。（圖／翻攝自Instagram／jak05.15、95_mizuki）

馬傑森過去曾參加亞冠賽，這次再於明星賽入選中華隊，也有望成為再次叩關國家隊的契機。他說：「我前次有打過，剛好有這次機會，會想要再打一次，以（年齡）資格來說是最後一次，還想再拚一次。」

此次中華隊與張仁瑋合體，重現「普門中學二游」，馬傑森說：「希望有機會的話，明星賽再跟他搭配。」談到這次最特別的對手，他點名陳鏞基，「身為原住民，可以參加到他最後一次明星賽很榮幸。很害羞，還沒跟他合照，有機會再去找他。」

此外，平時無法對決同隊投手陳冠宇，馬傑森也想藉明星賽機會挑戰看看，「想打打看他的球路，他投得很好，想要挑戰看看。」

▲馬傑森。（圖／記者楊舒帆攝）

▲馬傑森。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 馬傑森林襄明星賽背號中華隊

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