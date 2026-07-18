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江坤宇當爸天天被女兒融化！明星賽首扛四番笑：之後應該也不會

▲ 江坤宇。（圖／記者楊舒帆攝）

▲ 江坤宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中華職棒明星賽18日在台北大巨蛋登場，TEAM STAR今年打序別具巧思，由總教練曾豪駒邀請中職會長蔡其昌親自抽籤決定，江坤宇意外扛起第4棒、鎮守游擊。生涯在中職例行賽從未以第4棒先發的他笑說，「小時候有啦，長大之後就沒有了，應該之後也不會。」

江坤宇今年以57萬9003票成為明星賽人氣王，生涯第3度獲此殊榮，也以游擊手最高票成為TEAM STAR先發成員。抽籤結果出爐後，張育成擔任第1棒、指定打擊，江坤宇則被安排在中心打線。

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談到罕見扛第4棒，江坤宇先幽默表示，「其實是第4個被抽到的。」他透露，小時候曾經打過第4棒，但長大之後就沒有了。至於隊友有沒有特別虧他？他笑說，「也沒有，因為是抽籤的，應該也不知道說什麼。」

翻開江坤宇中職例行賽紀錄，他生涯從未以第4棒先發，就連先發次數最少的第3棒，也僅累計28打數；過去只有在比賽途中替補接替第4棒位置，留下1打數1安打紀錄，這次明星賽也讓他體驗難得的「先發第4棒」。

場上首度扛起第4棒，場下的江坤宇則已經升格當爸爸。被問到當爸爸後的心情，他笑說目前一切都很OK，但也坦言自己很容易被女兒融化，「就看女兒，會看很久。」

關鍵字： 江坤宇中職明星賽TEAMSTAR蔡其昌曾豪駒

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