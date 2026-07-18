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讓柯爾續投卻遭孟西一棒擊沉　布恩懊悔：有時候該替投手做決定

▲Max Muncy重擊洋基王牌Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)遭孟西(Max Muncy)重擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洋基18日（台灣時間）在主場以1比2不敵道奇，7局上關鍵時刻總教練布恩（Aaron Boone）選擇讓王牌投手柯爾（Gerrit Cole）續投，結果遭到孟西（Max Muncy）轟出逆轉兩分砲。賽後布恩坦言，這個決定是自己的責任，並直言：「現在回頭看，我當時應該把他換下來。」

洋基當時帶著1比0領先進入第7局，柯爾一上來就保送首名打者貝茲（Mookie Betts），布恩原本已讓後援投手赫德里克（Brent Headrick）在牛棚待命，準備對決左打重砲孟西。不過，布恩走上投手丘詢問柯爾是否還能繼續投，得到肯定答覆後，決定讓他續投。

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然而，柯爾在2好2壞的情況下，一顆失投滑球掉進紅中，被孟西一棒轟進右外野第二層看台，形成超前兩分砲，也成為勝負分水嶺。

布恩賽後主動攬下責任，「有時候你必須替投手做決定。今晚柯爾投得非常好，所以真的很難換掉他，但當時我們牛棚也已經準備好了，這個決定的責任在我。」

回顧當時的決策，布恩只留下簡單一句話：「如果現在回頭看，我大概真的應該把他換下來。」

柯爾此役其實投出本季代表作之一，面對火力兇猛的道奇打線，主投6局飆出8次三振、僅1次保送，用了手術後新高103球。他表示，很高興身體已經能負荷更多球數，但他也坦言面對道奇這樣的強隊，「比賽不到最後一刻都沒有結束，必須持續投出好球。」

關鍵字： 洋基道奇柯爾布恩孟西

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