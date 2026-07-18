台鋼昨澄清未拒絕徵召　曾子祐今表態有意願：配合最後結果

▲台鋼雄鷹曾子祐。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026名古屋亞運中華棒球代表隊名單日前公布，富邦悍將捕手戴培峰、台鋼雄鷹內野手曾子祐因未入選引發外界對於球團與棒協之間協調過程的熱烈討論。

雖然台鋼雄鷹領隊劉東洋昨日（17日）澄清球團從未拒絕徵召，但當事人曾子祐今（18日）於中華職棒明星賽賽前受訪，坦言自己身為列管球員「很有意願參賽」，不過現階段就是全力配合球團安排。

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針對近期沸沸揚揚的亞運徵召爭議，曾子祐今日在明星賽前接受媒體聯訪；面對記者詢問對於未能入選亞運名單的想法，曾子祐回應，自己非常清楚身上的列管身分，也絕對服從相關規定。

外界最關心的球員個人參賽意願，曾子祐表示：「是有意願的，因為我畢竟我就是列管身分嘛，所以我就是有意願的。」

不過，他也強調自己身為職棒球員的立場，一切仍以球團與國家隊的協調結果為主，「因為我是台鋼球團的人員嘛，然後我也是會配合球團的一些規定，反正我就全力配合球團給我的任務，所以最後的決定還是看球團跟棒協那邊處理，然後我都是會配合這樣。」

由於近期網路上對於富邦、台鋼兩隊「婉拒徵召」的傳聞討論度極高，曾子祐坦言，這陣子確實看到不少討論，但他努力不讓場外風波影響場上表現。

「就是盡量就是專心在場上。」曾子祐吐露這段時間的心境，「因為我知道這不是我能決定的，然後例行賽還很長，現階段就是幫助球隊進季後賽這樣而已。」

面對隨之而來的關注與壓力，曾子祐表示會把焦點放回職棒賽場上，「所以我還是盡量讓自己的想法正面一點，然後不要被任何事情影響，專心在我們球場、成績上面。」