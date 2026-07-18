14年前陳鏞基、江坤宇明星賽緣分　被比梅西亞馬爾笑回：不敢當

▲陳鏞基、江坤宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

一張跨越14年的照片，串起陳鏞基與江坤宇的特殊緣分。2026中華職棒明星賽18日在台北大巨蛋登場，即將在本季結束後引退的陳鏞基迎接生涯最後一次明星賽，更特別的是，14年前還是少棒小球員的江坤宇，如今已成為中職明星球員，兩人今年更首度在明星賽成為隊友。

陳鏞基回憶起兩人的緣分，「你有看過那張照片嗎？以前我打明星賽的時候在新莊，那時候阿坤是少棒的球員欸，他還很小。」多年過去，昔日的小球員已經站上職棒舞台，還能與自己並肩作戰，讓他感觸格外深刻，「誰知道過了這麼多年，竟然可以一起打明星賽，我覺得這個很特別。」

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兩人的緣分始於2012年，當年中職明星賽曾邀請少棒國手參與開球，還是小學生的江坤宇不僅擔任開球代表，也曾與陳鏞基合影留念。

時間來到2024年明星賽，兩人相隔12年再次留下合照。當時江坤宇透露，是陳鏞基拿出當年的照片，兩人才決定復刻昔日合影。2024年、2025年兩人雖然同樣參加明星賽，卻分屬不同陣營，陳鏞基效力明星隊、江坤宇則是台灣隊成員。今年明星賽由TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，此次江坤宇與陳鏞基都入選TEAM STAR，終於從昔日「偶像與小球員」，變成並肩作戰的隊友。

被記者笑問，兩人的故事是否有如足球巨星梅西與亞馬爾跨世代的緣分，陳鏞基連忙笑著回應，「沒有，不敢當啦，因為梅西是很頂尖的球星。」不過，能在自己生涯最後一次明星賽與昔日的小球童並肩作戰，陳鏞基笑說：「我覺得我很幸運。」