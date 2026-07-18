哈波願打第六人！馬刺無意拆散三衛組合　福克斯將續當後場核心

▲哈波（Dylan Harper）新賽季將繼續擔任第六人角色。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

馬刺年輕後衛哈波（Dylan Harper）雖在NBA總冠軍賽打出亮眼表現，但他並不急著爭取先發位置。根據《The Athletic》報導，哈波願意在新賽季繼續擔任第六人，逐步培養掌控球隊進攻的能力，而馬刺也無意拆解福克斯（De'Aaron Fox）、卡索（Stephon Castle）與哈波組成的三衛陣容。

據《The Athletic》記者韋斯（Jared Weiss）引述多名球隊及聯盟消息人士指出，哈波願意保持耐心，接受替補定位，在持續適應NBA節奏的同時，學習如何長時間掌控球隊進攻。

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哈波在總冠軍賽以替補身分出賽，繳出場均18分、6.4籃板、3助攻的亮眼成績，表現甚至比先發控衛福克斯更加出色，也讓外界開始討論馬刺是否會重新調整後場配置。

不過，消息人士表示，儘管福克斯總冠軍賽場均僅12.8分、6次助攻，投籃命中率34.3%、三分命中率25%，表現不如預期，但他在閱讀比賽、梳理進攻，以及戰術失敗後持續創造進攻機會等方面，仍優於哈波與卡索，因此短期內不會更動他的定位。

此外，福克斯即將開始執行4年2.29億美元（約新台幣67億元）的頂薪延長合約，以目前的合約條件來看，球隊也認為他現階段幾乎沒有交易的可能性。消息人士指出，若福克斯能在下個賽季季後賽找回身手，不僅有助於提升自身價值，也將影響馬刺未來後場世代交替的規劃。

報導最後指出，卡索已確定占據一席先發位置，雖然福克斯、卡索與哈波本季曾多次在決勝時刻聯手出擊，但除非其中一人蛻變成穩定的外線射手，否則馬刺新賽季仍不太可能讓三名後衛同時擔任先發。