運動雲

>

哈波願打第六人！馬刺無意拆散三衛組合　福克斯將續當後場核心

▲哈珀（Dylan Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Dylan Harper）新賽季將繼續擔任第六人角色。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

馬刺年輕後衛哈波（Dylan Harper）雖在NBA總冠軍賽打出亮眼表現，但他並不急著爭取先發位置。根據《The Athletic》報導，哈波願意在新賽季繼續擔任第六人，逐步培養掌控球隊進攻的能力，而馬刺也無意拆解福克斯（De'Aaron Fox）、卡索（Stephon Castle）與哈波組成的三衛陣容。

據《The Athletic》記者韋斯（Jared Weiss）引述多名球隊及聯盟消息人士指出，哈波願意保持耐心，接受替補定位，在持續適應NBA節奏的同時，學習如何長時間掌控球隊進攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈波在總冠軍賽以替補身分出賽，繳出場均18分、6.4籃板、3助攻的亮眼成績，表現甚至比先發控衛福克斯更加出色，也讓外界開始討論馬刺是否會重新調整後場配置。

不過，消息人士表示，儘管福克斯總冠軍賽場均僅12.8分、6次助攻，投籃命中率34.3%、三分命中率25%，表現不如預期，但他在閱讀比賽、梳理進攻，以及戰術失敗後持續創造進攻機會等方面，仍優於哈波與卡索，因此短期內不會更動他的定位。

此外，福克斯即將開始執行4年2.29億美元（約新台幣67億元）的頂薪延長合約，以目前的合約條件來看，球隊也認為他現階段幾乎沒有交易的可能性。消息人士指出，若福克斯能在下個賽季季後賽找回身手，不僅有助於提升自身價值，也將影響馬刺未來後場世代交替的規劃。

報導最後指出，卡索已確定占據一席先發位置，雖然福克斯、卡索與哈波本季曾多次在決勝時刻聯手出擊，但除非其中一人蛻變成穩定的外線射手，否則馬刺新賽季仍不太可能讓三名後衛同時擔任先發。

關鍵字： 馬刺哈波福克斯卡索第六人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

【魔性的節奏】陽台冒出「迷途變色龍」跳恰恰！前前後後動作超喜感

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2李灝宇致勝一擊獲大聯盟官網盛讚！

3對決19年前抱的嬰兒　梅西首度回應

4林襄被馬傑森公主抱2次！

5鄭宗哲神觸擊變安打　紅襪豪取10連勝

最新新聞

1何品室融「雷射肩」太扯！

2蔡其昌緊盯ABS　揭目前最棘手問題

3摔車休養2週潘威倫現身明星賽！與王建民並肩

4蔡其昌認為國際賽不能每場都只看輸贏

5樂天3韓籍女神賣冰開賣1分鐘湧300人！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366