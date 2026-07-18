戴培峰首度回應亞運風波　「我知道自己的身分」有選到就去

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將捕手戴培峰原先曾收到名古屋亞運中華隊徵詢，但最終正式名單並未入選，加上身為列管球員，引發外界討論與輿論壓力。戴培峰18日在中職明星賽前首度正面回應此事，坦言當初收到徵詢時相當開心，也全力配合繳交相關資料，但之後並未再收到進一步消息，對於整個過程自己也不清楚。

▲戴培峰 。（圖／記者楊舒帆攝）

戴培峰表示，最初收到的是徵詢通知，當時並不確定是否已經正式入選，「我也不知道有沒有入選，就是有需要我們繳一些資料。」不過，由於自己一直非常希望能參與中華隊，加上近期中華隊兩度落選，因此格外珍惜這次機會。

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「收到通知的時候，雖然那個時間點不確定會不會參加，可是收到徵詢還是滿開心的，可以有機會為國家效力。」戴培峰表示，之後也依照相關規定配合繳交所需資料，但完成程序後便沒有再收到消息，自己也把重心放回球季。

直到後續陸續有消息傳出，他才得知自己可能不會參加亞運。戴培峰坦言，「球隊這邊跟那邊，我也不太清楚到底是什麼樣的一個狀況，真的不太清楚，就是突然收到通知說可能沒有要參加，所以不太知道事情到底是怎麼樣。」

至於球團是否曾詢問他的參賽意願，戴培峰表示，球團僅向他確認收到徵詢一事，並未特別詢問個人意願。他也認為，自己身為列管球員，本來就應該依照相關規定配合，「我知道自己有這個身分，需要什麼資料，我第一時間就是配合。如果有選到我就去。」

戴培峰也坦言，事件發酵後承受不少壓力，甚至家人也收到相關訊息，「不只是我，我家人也是有收到一些訊息，我覺得對他們滿抱歉的，因為我的事情，家人也受到牽連。」

他表示，可以理解球迷對於相關議題有所不滿，「這個問題一直都存在，球迷當然會生氣，也滿不好意思讓大家造成這麼大的困擾。」

戴培峰強調，無論後續如何，只要球隊或中華隊有需要，自己都會配合並做好準備，「確實我今年成績也不是那麼理想，所以我不知道是被抽掉還是怎麼樣。現在就是先專心比賽，如果真的球隊有通知、中華隊那邊有需要，我就是盡力配合。」