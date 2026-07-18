川普喊話2038世界盃再選美國　因凡蒂諾開玩笑找中國一起

記者王真魚／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表態，希望世界盃未來能再次由美國主辦。根據美國媒體《Politico》報導，川普17日在紐約川普大樓出席國際足總（FIFA）舉辦的招待會時表示：「你們應該再次選擇美國，不過要把加拿大和墨西哥排除在外。」

2026年世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同舉辦，而下一屆2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙與摩洛哥承辦，2034年則確定交由沙烏地阿拉伯主辦，因此最快重新開放申辦的賽事將是12年後的2038年世界盃。

川普開玩笑稱，自己當初「好心把加拿大和墨西哥拉進來」，但如果美國再次申辦世界盃，應該找另一個合作夥伴，「這樣可以消除大家心中的一些憤怒、仇恨和怨氣」。

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此外，川普還透露，國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）曾半開玩笑地提議，下一屆世界盃可以由美國與中國共同主辦。

「強尼（Johnny）還有另一個點子，他說我們下次可以由中國和美國一起辦。這樣一來，大家在每場比賽之間，就能享受一段『非常短』的飛行旅程了。球員們一定會很喜歡這樣安排。」

《Politico》指出，世界盃主辦權的申辦程序往往會提前數年展開，在川普試圖向國際足總施加影響力的情況下，2038年世界盃主辦權之爭恐怕將愈演愈烈。

此外，西班牙《AS》報導，整場活動中始終站在川普身旁的國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）也大力讚揚美國此次的辦賽成果。他表示：「如果沒有你，這屆世界盃不可能取得如此巨大的成功，這是人類歷史上最盛大的社會與文化盛事。」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）