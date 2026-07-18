鄭宗哲飛身美技驚豔全場！美媒盛讚重現紅襪名將經典守備

Trevor Story no rindió

Marcelo Mayer no estaba rindiendo



Tuvo que llegar un tal Tsun-Che Cheng a salvarnos pic.twitter.com/2fV5zWu4lu — La Nación Red Sox (@lanacionboston) July 18, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

紅襪台灣好手鄭宗哲18日(台灣時間)在與光芒的雙重賽中持續展現攻守俱佳的身手，兩場比賽都有安打演出，守備端更上演精彩飛身攔截美技，幫助紅襪單日橫掃光芒，將近期連勝場次推進至11場。鄭宗哲近期繳出穩定表現，也再度獲得美媒高度肯定。

鄭宗哲此役兩戰皆以第9棒、先發游擊手身分出賽。首戰4打數敲出1支安打，靠著招牌突襲短棒點成內野安打，並帶有1分打點。第2戰則3打數1安打、選到1次保送，還跑回1分。

除了打擊發揮，鄭宗哲第2戰在游擊防區飛身攔下對手強勁平飛球，精彩守備立刻成為比賽焦點，也引發美國媒體熱烈討論。

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《波士頓先驅報》記者塞魯羅（Mac Cerullo）在社群平台X發文表示：「Tsung-Che Cheng just went Pokey Reese on that line drive. IYKYK.」盛讚鄭宗哲這次守備，宛如重現前紅襪名將、兩屆金手套得主瑞斯（Pokey Reese）的經典美技，「看過他打球的人就懂」這句話，更凸顯這記守備的高水準。

Tsung-Che Cheng just went Pokey Reese on that line drive. IYKYK. — Mac Cerullo (@MacCerullo) July 18, 2026

此外，前《CBS》社群經理、現任紅襪Podcast主持人Jake Ignaszewski也發文稱讚鄭宗哲，並感謝紅襪首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）的補強眼光，認為鄭宗哲近期的表現，已逐漸證明自己能夠在大聯盟立足。

▲鄭宗哲精彩美技獲得美媒狂讚。（圖／翻攝自X）