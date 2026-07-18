李灝宇9局英雄一擊！大聯盟官網點名盛讚：拯救沉睡打線

記者王真魚／綜合報導

老虎隊18日在明星賽後首戰上演驚奇逆轉，靠著台灣好手李灝宇9局上兩出局敲出超前2分打點二壘安打，終場以2比1擊敗天使。大聯盟官網賽後特別聚焦李灝宇的致勝一擊，形容老虎打線「一路沉睡到最後一刻」，而李灝宇則在球隊瀕臨遭到完封之際挺身而出。

官網報導以「老虎的球棒直到最後一刻才醒來（The Tigers’ bats slept in until the very last minute）」開場，指出球隊前8局始終無法攻破天使投手群，但在只剩最後一個出局數時，李灝宇將球掃向右中外野，送回壘上的兩名跑者，不僅幫助球隊避免遭到完封，也一舉取得領先。

報導中特別提到，老虎當時已經站在「遭到完封的懸崖邊（on the brink of getting shut out）」，李灝宇適時敲出「戲劇性的兩分打點二壘安打（Lee's dramatic two-run double）」，成為比賽勝負分水嶺。

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官網也還原9局攻勢，一切始於丁格勒（Dillon Dingler）在兩好球後遭觸身球保送，接著葛林（Riley Greene）選到四壞保送。儘管卡本特（Kerry Carpenter）擊出左外野飛球，一度讓壘上跑者倉皇折返，但李灝宇隨後把握住機會，用一棒改寫戰局。

HAO-YU LEE COMES THROUGH IN THE 9TH pic.twitter.com/zlxVxwQCx6 — Detroit Tigers (@tigers) July 18, 2026

除了李灝宇的關鍵一擊外，老虎先發投手梅爾頓（Troy Melton）也繳出5.2局失1分、送出9次三振的好投。接替登板的蒙特羅（Keider Montero）則中繼3.1局無失分，成功守住勝利，幫助老虎以下半季首勝揭開後半季序幕。

總教練辛區（AJ Hinch）賽前直言，球隊不需要額外的激勵談話，「這支球隊沒什麼好說的，我們很清楚接下來要面對什麼，也知道自己目前所處的位置。帶著很好的狀態走出明星賽，我們已經準備好了。」

美國球迷與底特律當地媒體賽後在社群平台掀起熱議，球迷盛讚李灝宇的大心臟表現，有人直呼「李灝宇把我從黑暗中拯救了」，也有人大讚他「真的太會打關鍵球」、「天生就擁有關鍵時刻挺身而出的基因」。專門整理老虎數據的帳號則指出，在李灝宇9局敲出致勝安打前，球隊得點圈已經連14打數無安打，「這是一場拯救球季的勝利，為下半季揭開序幕。」

▲李灝宇 。（圖／路透）