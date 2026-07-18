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樂天3韓籍女神明星賽另類登場！　賣冰寵粉喊話800份拼「3小時賣完」

▲ 左起高佳彬、廉世彬、金佳垠。（圖／協奏曲文創）

▲ 左起高佳彬、廉世彬、金佳垠。（圖／協奏曲文創）

記者胡冠辰／台北報導

中華職棒明星賽18日在台北大巨蛋登場，樂天桃猿韓籍啦啦隊成員金佳垠、廉世彬與高佳彬雖未出現在兩日明星賽的場邊應援名單中，仍以另一種方式和球迷相見。

3人於大巨蛋快閃店化身「冰店老闆娘」，準備800份聯名剉冰，希望在炎熱夏日替球迷消暑，也期待透過近距離互動留下特別回憶。

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廉世彬已是連續第2年在明星賽期間開店，她去年曾與河智媛、禹洙漢合作販售炸雞與便當，今年則因應夏季高溫，改以剉冰迎接球迷。

談到連續兩年參與明星賽快閃活動的感受，廉世彬表示：「去年是為了肚子餓的球迷準備炸雞跟便當，今年則是為了炎熱夏天的大家，準備冰涼的剉冰，希望大家可以多多來吃。」

今年與不同夥伴一同營業，也讓她感到相當新鮮；廉世彬說：「這次是跟新的夥伴一起營業，覺得是很新穎、很開心的感覺。」

高佳彬則是生涯首度參與明星賽相關活動，她透露過去在韓國也不曾參加明星賽，這次不僅第一次在台灣體驗明星賽氣氛，也是首次挑戰開店賣冰。

「我在韓國也還沒參加過明星賽，這一次是第一次參加，在台灣也是第一次來開店賣冰，覺得很期待，希望大家可以多多來。」高佳彬說。

金佳垠同樣迎來個人首次明星賽體驗，儘管並非站上場邊應援舞台，她仍相當期待透過快閃店與球迷近距離交流；她表示「我也是沒參加過明星賽，這次是第一次參加，可以跟粉絲有那麼多互動，覺得很期待。」

活動當天預計自下午1時30分開始營業，共準備800份冰品，並將持續販售一整天；被問到何時能夠完售，廉世彬笑說，希望能在3小時內全部賣光，「雖然感覺是不太可能的事情，但還是希望3點就可以賣完。」

為了號召球迷到場支持，3人也透過個人Instagram宣傳；廉世彬談及，她們都有發文邀請粉絲前來，希望即使這次未能在場邊應援，仍能以冰店老闆娘的身分，陪伴球迷共度明星賽。

關鍵字： 中華職棒明星賽、樂天桃猿、韓籍五本柱、金佳垠、廉世彬、高佳彬

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