生涯夜！克拉克狂飆45分、10助攻　締WNBA史無前例紀錄

▲印第安納狂熱隊球星克拉克（Caitlin Clark）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

印第安納狂熱隊球星克拉克（Caitlin Clark）在週五晚間的比賽中展現驚人統治力，面對西雅圖風暴隊，她不僅攻下生涯新高45分，更送出10次助攻，帶領球隊以110比107險勝。此役不僅刷新多項個人與聯盟紀錄，她也成為WNBA史上首位在單場比賽中達「40分、10助攻」的球員。

本場比賽，克拉克手感極佳，全場18投11中，包含6記三分球，並展現極高的侵略性，全場罰球19投17中，此外還貢獻4次抄截與2次阻攻，展現了攻守兩端的全能身手。除了得分與助攻的歷史紀錄外，克拉克僅花74場比賽就達成生涯200顆三分球里程碑，打破了史密斯（Katie Smith）過去81場的紀錄，成為史上最快達成此成就的球員。

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這場勝利得來不易。狂熱隊在半場領先17分的情況下，於第三節防守端崩盤，一度在第四節中段落後達8分。關鍵時刻，克拉克挺身而出，在決勝節獨拿16分。比賽結束前39.1秒，她更從26英尺外拔起跳投，命中超前比分的三分球，奠定勝基。

隊友米切爾（Kelsey Mitchell）此役同樣表現出色，砍下30分，這讓兩人成為WNBA史上首對在同一場比賽中分別得到 40分與30分的隊友組合。

「我覺得你必須相信自己會擁有那樣的夜晚，」克拉克說道，「而且你必須在腦海中預演自己擁有那樣的夜晚。我覺得這就是我所做到的。」