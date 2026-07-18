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李灝宇當致勝英雄！9局敲超前二壘安　老虎2比1逆轉天使

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎台灣好手李灝宇，台灣時間18日在對戰洛杉磯天使之戰扮演致勝英雄，9局上兩出局擊出超前2分打點二壘安打，包辦球隊全場2分打點，率隊以2比1逆轉獲勝。

李灝宇此役擔任先發二壘手、第7棒，全場4打數敲出1支安打，就是9局的關鍵一擊，另吞下2次三振，賽後打擊率為0.254。

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老虎前8局遭天使投手群壓制，直到9局上才展開反攻，丁格勒（Dillon Dingler）遭觸身球保送後，由奧特曼（James Outman）代跑並盜上二壘，接著格林（Riley Greene）選到保送，形成一、二壘有人。

2人出局後，李灝宇面對天使終結者耶茲（Kirby Yates），鎖定92英里四縫線速球，一棒掃向右中外野深處形成2分打點二壘安打，送回格林與奧特曼，幫助老虎從0比1逆轉為2比1。

天使唯一1分出現在1局下，當時洛威（Josh Lowe）擊出二壘滾地球，李灝宇接球後傳給一壘手完成刺殺，不過三壘跑者止內托（Zach Neto）趁機回本壘得分，形成1分打點滾地球。李灝宇該次守備順利完成，並未發生失誤。

老虎終場以2比1擊敗天使，李灝宇全場4打數1安打、2分打點，包辦球隊全部打點，也敲出此役勝利打點。

關鍵字： MLB底特律老虎李灝宇

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