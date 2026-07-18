史上第一人！Ray獲哈登親送專屬聯名鞋　寫實況圈紀錄

First streamer with his own PE sneaker ????



James Harden surprised Ray Asianboy with his own colorway of the adidas Harden Vol. 10 ???? pic.twitter.com/TMXiMjyTNc — Nice Kicks (@nicekicks) July 17, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

近年持續活躍於歐美實況圈的台灣實況主Ray再度解鎖新成就！他出席美國大型體育收藏盛會Fanatics Fest 2026時，獲騎士超級球星哈登（James Harden）親手送上一雙RUEI x adidas Harden Vol.10限定聯名配色球鞋，成為史上首位擁有個人專屬配色（Player Exclusive，PE）球鞋的實況主。

影片中，哈登先拿出一個鞋盒，表示要送Ray一份驚喜。Ray打開後發現，竟是以他主理品牌RUEI打造的adidas Harden Vol.10限定聯名配色。鞋款以亮粉色為主軸，鞋側印有大面積RUEI Logo與星星圖樣，鞋墊更印上Ray於2025年拿下The Streamer Awards「最佳實境直播主」時的經典畫面。

看到這雙專屬鞋款後，Ray難掩興奮之情，不停大喊「我擁有自己的專屬版本（PE）了！」，隨後也與哈登一同換上新鞋合影留念，留下難忘的一刻。

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活動尾聲，Ray還邀請哈登未來有機會到台灣一起開直播，哈登也爽快答應。不過Ray隨即透露，自己的台灣護照目前剛好遺失，哈登聽完忍不住笑著回應：「你現在哪裡都去不了（You can't go anywhere right now.）」，兩人的逗趣互動也讓現場笑聲不斷。

Ray近年積極活躍於歐美實況圈，不僅多次與NBA球星、知名運動員及國際級網紅合作，也因擅長跨文化交流，被不少台灣網友封為「最強外交官」。此次再獲哈登親自送上專屬聯名球鞋，也再次寫下台灣實況圈的重要里程碑。

▲Ray獲得哈登(James Harden)親送專屬配色聯名鞋 。（圖／翻攝自X）