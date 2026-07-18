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村上宗隆復出效應延燒！白襪4戰狂灌36分穩坐分區龍頭

▲白襪4戰狂灌36分豪取4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪4戰狂灌36分豪取4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

芝加哥白襪18日（台灣時間）迎來下半季首戰，打線延續明星賽前火燙手感，全場狂攻12分，終場以12比4擊敗藍鳥。日籍重砲村上宗隆4打數敲出1支安打、選到1次保送，跑回1分。自村上傷癒歸隊後，白襪近4戰合計狂攻36分豪取4連勝，持續穩居美聯中區龍頭。

白襪2局上開始發動猛攻，先靠連續3支安打及滾地球攻下2分，接著邁卓斯（Chase Meidroth）敲出適時安打、安東納奇（Sam Antonacci）炸裂兩分砲，白襪單局灌進5分，取得5比0領先。

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5局上白襪攻勢再起，前2名打者連續敲安後，村上選到四壞保送形成無人出局滿壘。隨後蒙哥馬利（Colson Montgomery）揮出二壘安打，一棒送回3分，幫助白襪將比數擴大至8比2。

白襪7局上把握對手失誤與連續安打，再度攻占無人出局滿壘，手感火燙的蒙哥馬利一棒敲出清壘三壘安打，彼得斯（Tristan Peters）再補上一支高飛犧牲打，單局再添4分，也提前鎖定勝局。

村上宗隆此戰先發二棒、一壘手，首打席原本獲判保送，經挑戰後改判三振，2局上擊出滾地球出局，5局上選到保送後跑回1分，8局上敲出左外野安打，終場4打數1安打、1保送、1得分，打擊率升至2成33。

白襪全場狂掃12支安打、攻下12分，球隊自村上復出以來近4戰得分分別為14分、1分、9分及12分，合計攻下36分，加上投手群近4戰僅失6分，攻守俱佳的表現讓白襪將連勝場次推進至4場，持續在美聯中區保持領先。

關鍵字： 白襪藍鳥村上宗隆蒙哥馬利美聯中區

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