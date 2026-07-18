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力挺高爾夫球友凱恩！川普刷存批英國主帥對阿根廷戰術

▲凱恩先前自曝曾與川普打高爾夫 。（圖／截自X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃即將進入最終決賽，美國總統川普（Donald Trump）18日出席於紐約舉行的國際足總（FIFA）招待會時，針對英格蘭在準決賽對陣阿根廷時的表現發表評論，公開批評英格蘭隊總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的戰術調度，力挺其高爾夫球友、英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。

英格蘭在準決賽中先取得領先，但隨後採取極度保守的防守陣型，最終遭阿根廷逆轉擊敗。對於圖赫爾將凱恩改造成防守型球員的戰術，川普表達了強烈不滿。

「在英格蘭有一位與我一同打過高爾夫球的優秀球員，那就是Harry（凱恩）。他真的是一位非常夢幻的球員。」隨後他話鋒一轉，直指英格蘭的戰術失誤，「把凱恩變成防守型球員，這大概是一個失誤。他們一取得領先，就把最好的球員配置在防守上。難道不應該稍微具備一點攻擊性嗎？雖然我對足球了解不深，但我認為這稍微有點異常。」

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川普這番言論引發在場人士一陣笑聲，也與近期英格蘭國內對圖赫爾「鎖國戰術」的批評聲浪不謀而合。英格蘭在準決賽下半場先後換上後衛與防守型中場，導致戰術重心過於保守，最終在補時階段遭到阿根廷連進兩球逆轉。

川普與凱恩私交甚篤，雙方曾於2025年初在佛羅里達州棕櫚灘球敘，凱恩亦曾在世界盃期間公開稱讚這段經歷是「超現實的」回憶。而川普也預計將於20日冠軍賽當天前往紐約近郊的大都會人壽體育場，親自觀戰決賽並頒發冠軍獎盃。

關鍵字： 2026世足川普凱恩英格蘭圖赫爾世界盃

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