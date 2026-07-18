只是不得不踢...法國後衛記者會直接嗆季軍戰沒意義！

▲法國後衛科納特（Ibrahima Konaté）賽前記者會上直言季軍戰對球員而言「毫無意義」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃季軍賽將於台灣時間19日在邁阿密登場，由法國對陣英格蘭。這場原本應是決定大賽最終排名的賽事，賽前卻傳出法方球員對於參賽意願不高。法國後衛科納特（Ibrahima Konaté）甚至還在賽前記者會上直言，季軍戰對球員而言「毫無意義」。

根據英國《每日郵報》報導，儘管法國與英格蘭兩支球隊雖然都是在本屆世界盃奪冠熱門隊伍，但法國在四強負於西班牙、英格蘭則敗給阿根廷而遭到淘汰，季軍戰將是決定兩隊本屆大賽中最終排名的比賽。



法國與英格蘭的宿怨源自中世紀長達116年的「百年戰爭」，如今這份對抗延伸至現代足球。儘管英格蘭在國際賽歷史總對戰紀錄中佔優，但近期交鋒卻由法國主導，近10次碰頭錄得6勝2平2負；在2022年卡達世界盃8強賽中，法國更以2比1淘汰英格蘭，當時凱恩（Harry Kane）錯失關鍵罰球。本次季軍賽英格蘭不僅要挑戰世界盃佳績，更肩負著對法國雪恥的使命。

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▲上屆英法大戰，凱恩錯失關鍵罰球。（圖／達志影像／美聯社）

除了球隊榮譽，這場對決也是個人數據的爭奪戰。目前金靴獎由法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）以8顆進球與梅西（Lionel Messi）並列射手榜首，他將在對陣英格蘭時力拚突破防線，試圖單獨斬獲金靴獎；而英格蘭的貝林漢（Jude Bellingham）與凱恩則分別以6球並列射手榜第4。

然而出席賽前記者會時，法國後衛科納特卻直言爭3、4名對兩隊來說根本毫無意義，並談到包括自己在內的球員們都沒意願在這場比賽中出場。

「英格蘭是一支非常好的球隊，在與阿根廷的比賽中也展現出了非常好的面貌，但老實說，我們之中沒有任何人想為了第 3 名的位置而踢這場比賽，只是不得不踢。」最後他表示，「法國與英格蘭共同編織了漫長的歷史，所以我還是會期待明天的比賽，看看最後會產生什麼樣的結果。」

▲法國隊。（圖／達志影像／美聯社）