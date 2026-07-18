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Travis Japan首登台北大巨蛋！8月統一獅J-LIONS主題日開球獻唱

▲日本人氣男團登大巨蛋。（圖／統一獅提供）

▲日本人氣男團登大巨蛋。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅年度J-LIONS「非．日常」主題日將於8月21日至23日在台北大巨蛋登場，今年首度集結台灣、日本、韓國三地人氣偶像藝人接力演出。球團16日公布第二天嘉賓，日本人氣7人男團Travis Japan將於8月22日首度登上台北大巨蛋，除了擔任開球嘉賓，也將帶來現場演出。

Travis Japan由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太及松倉海斗組成，以舞蹈實力著稱。2022年曾赴美國洛杉磯進行長達半年海外培訓，並參加「World of Dance」舞蹈大賽，也曾登上《美國達人秀》舞台，之後以數位單曲〈JUST DANCE!〉全球同步出道。

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近年Travis Japan持續推出音樂作品，成員也跨足戲劇、綜藝及配音等領域。今年迎來成團14周年，5月才剛結束日本8大城市巡迴演唱會。過去他們也曾兩度來台舉辦演唱會，與台灣粉絲互動密切，成員對台灣美食「大腸包小腸」也情有獨鍾。

此次Travis Japan受邀擔任中職賽事開球及表演嘉賓，7名成員都表示是相當難得且珍貴的經驗，也期待透過這次演出，讓更多台灣球迷認識他們的舞台魅力。2026 J-LIONS「非．日常」主題日將於8月21日至23日舉行，統一獅3連戰都將在台北大巨蛋迎戰中信兄弟。

▲日本人氣男團登大巨蛋。（圖／統一獅提供）

▲日本人氣男團登大巨蛋。（圖／統一獅提供）

關鍵字： TravisJapan統一獅大巨蛋中職開球

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