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2027明星賽重返小熊主場！瑞格利球場睽違37年再辦寫歷史紀錄

▲小熊球團賽前揭曉2027年MLB明星賽官方Logo。 （圖／達志影像／美聯社）

▲小熊球團賽前揭曉2027年MLB明星賽官方Logo。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

大聯盟18日（台灣時間）正式公布，2027年明星賽將於7月13日在芝加哥小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）舉行。這將是這座百年球場自1990年後，睽違37年再度舉辦明星賽，也是隊史第4次承辦這項年度盛事，寫下現役球場新紀錄。

小熊在主場迎戰雙城的賽前儀式中，由自家球星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）揭曉了2027年明星賽的Logo，名人堂球星道森（Andre Dawson）、威廉斯（Billy Williams）、鄧斯頓（Shawon Dunston），以及2016年世界大賽冠軍成員瑞佐（Anthony Rizzo）等人也共同出席，見證這項歷史時刻。

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瑞格利球場1914年啟用，曾於1947年、1962年及1990年舉辦明星賽，2027年將迎來第4次主辦，不僅成為現役球場中首座4度舉辦明星賽的球場，也是史上第3座達成此紀錄的球場，與克里夫蘭市立球場（Municipal Stadium）及紐約洋基球場（Yankee Stadium）並列。

此外，2027年也將是芝加哥第8度舉辦明星賽。除了小熊主場4次之外，白襪曾在康米斯基球場（Comiskey Park）舉辦1933年、1950年及1983年明星賽，2005年則於美國行動通訊球場（U.S. Cellular Field）舉行。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）表示，「我們非常期待歷史悠久的瑞格利球場再次站上棒球舞台中央。芝加哥深厚的棒球文化，讓這裡成為明星賽最理想的舉辦地。我們期待與小熊、芝加哥市及伊利諾州合作，向全世界展現這座『風城』的文化、熱情球迷與對棒球歷久不衰的熱愛。」

2027年明星週除了明星賽，預計仍將舉辦未來之星挑戰賽、全壘打大賽等活動，相關售票資訊與周邊活動細節，聯盟將於後續陸續公布。

關鍵字： 明星賽芝加哥小熊隊大聯盟

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