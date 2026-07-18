粉絲要失望了！冠軍賽BTS、夏奇拉表演時間僅剩11分鐘

▲韓國男團BTS。（圖／路透社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃決賽即將於台灣時間20日登場，針對原先引發爭議的中場時間演出，國際足球總會（FIFA）已正式通知阿根廷與西班牙足協，決賽中場休息時間將調整為17分鐘。此方案僅比國際足球協會理事會（IFAB）規定的15 分鐘多出2分鐘，相較先前一度傳出的30分鐘大幅縮減。

先前報導指出，FIFA原計劃效仿NFL「超級盃」模式，邀請夏奇拉（Shakira）、BTS 及小賈斯汀（Justin Bieber）等國際巨星登台演出，一度傳出時間將因此延長至30分鐘。由於足球比賽規則明定中場休息「不得超過15分鐘」，此舉被外界批評為過度重視活動表演，引發了「並非選手優先」、「不需要表演」等來自各界的強烈抨擊。

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▲哥倫比亞天后夏奇拉（Shakira）。（圖／達志影像／美聯社）

而據西班牙媒體《馬卡報》（MARCA）指出，在各方強烈施壓下，FIFA已修正方案，也通知兩隊。經調整後中場時間只會比原本的多出2分鐘，音樂演出時間將嚴格控制在11分鐘內，其餘6分鐘則預留給舞台搭建與撤收，確保西班牙隊及阿根廷隊在下半場開賽前，能保留必要的草皮灑水及球員體能調整時間。