佐佐木朗希飆生涯最速163.8公里　羅伯斯：他真的非常出色

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希18日（台灣時間）在客場先發對戰紐約洋基，繳出5.1局僅失1分的精采表現，雖然無緣收下勝投，但他全場火球連發，最快飆出101.8英里（約163.8公里），刷新旅美最快球速紀錄。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也毫不吝惜給予高度評價，直呼：「他真的非常出色。」

佐佐木首局面對高史密特（Paul Goldschmidt）的打席，第一球便飆出101.8英里（約163.8公里）速球，寫下旅美生涯最快球速紀錄。此役他共飆出21顆超過100英里（約160.9公里）的火球，創下自2008年大聯盟開始導入投球追蹤系統以來，道奇投手單場投出最多100英里（約160.9公里）以上速球的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局下，佐佐木雖因隊友守備失誤及捕手發生捕逸而失掉1分，但他及時穩住陣腳，沒有讓洋基擴大攻勢。佐佐木6局下續投，抓下1個出局數後被敲出安打，在壘上有人情況下退場，由牛棚接手。最終留下5.1局、被敲5安、失1分的成績。

儘管未能摘下勝投，羅伯斯仍對佐佐木此役表現給予高度肯定。他賽後表示，「他真的非常出色（He was really, really good）。他的球速提升了，而且你可以看得出來，他整場比賽都非常專注。」

除了最快101.8英里的火球，佐佐木此役也持續以速差搭配變化球壓制打者，整體投球內容比近期更加穩定。對於下半季將全力爭冠的道奇而言，佐佐木找回球速與壓制力，無疑是輪值中的一大利多。