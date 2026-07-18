運動雲

>

佐佐木朗希飆生涯最速163.8公里　羅伯斯：他真的非常出色

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希18日（台灣時間）在客場先發對戰紐約洋基，繳出5.1局僅失1分的精采表現，雖然無緣收下勝投，但他全場火球連發，最快飆出101.8英里（約163.8公里），刷新旅美最快球速紀錄。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也毫不吝惜給予高度評價，直呼：「他真的非常出色。」

佐佐木首局面對高史密特（Paul Goldschmidt）的打席，第一球便飆出101.8英里（約163.8公里）速球，寫下旅美生涯最快球速紀錄。此役他共飆出21顆超過100英里（約160.9公里）的火球，創下自2008年大聯盟開始導入投球追蹤系統以來，道奇投手單場投出最多100英里（約160.9公里）以上速球的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局下，佐佐木雖因隊友守備失誤及捕手發生捕逸而失掉1分，但他及時穩住陣腳，沒有讓洋基擴大攻勢。佐佐木6局下續投，抓下1個出局數後被敲出安打，在壘上有人情況下退場，由牛棚接手。最終留下5.1局、被敲5安、失1分的成績。

儘管未能摘下勝投，羅伯斯仍對佐佐木此役表現給予高度肯定。他賽後表示，「他真的非常出色（He was really, really good）。他的球速提升了，而且你可以看得出來，他整場比賽都非常專注。」

除了最快101.8英里的火球，佐佐木此役也持續以速差搭配變化球壓制打者，整體投球內容比近期更加穩定。對於下半季將全力爭冠的道奇而言，佐佐木找回球速與壓制力，無疑是輪值中的一大利多。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇最快球速大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

快訊／2026世界盃爭霸！梅西率阿根廷PK西班牙　運彩冠軍賠率曝光

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

法國4強止步傳更衣室失和　登貝萊遭隊友反擊

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

鄧愷威傷癒重返大聯盟！外媒曝歸隊定位：預計長中繼

鄧愷威傷癒重返大聯盟！外媒曝歸隊定位：預計長中繼

【來自兄弟的暖心肯定】包交車紅包給業務兄弟 他居然感動到當場噴淚QQ

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻　蔡其昌現場神助攻

冠軍賽將與19年前手中的嬰兒對決　梅西談奇蹟照呼太瘋狂！

鄭宗哲神奇觸擊變安打！紅襪10比0完封光芒豪取10連勝

大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

世界盃決賽預測一面倒！《ESPN》 9名專家7人看好西班牙奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2林襄被馬傑森公主抱2次！

3對決19年前抱的嬰兒　梅西首度回應

4鄭宗哲神觸擊變安打　紅襪豪取10連勝

5大谷翔平MVP獨走　美媒：現在頒無妨

最新新聞

1李灝宇逆轉二壘安打！老虎2比1退天使

2Ray獲哈登親送專屬聯名鞋寫實況圈紀錄

3朗希壓制洋基　布恩：擊垮他很困難

4村上復出白襪4戰狂灌36分毫取4連勝

5佐佐木朗希飆生涯最速火球獲羅伯斯狂讚

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

【僅剩27公分】萬里溪堰塞湖蓄水量99.4%今天溢流 撤離213人

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366