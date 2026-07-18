佐佐木朗希揭飆163.8公里關鍵　「重新檢視下半身使用方式」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希台灣時間18日先發對戰紐約洋基，飆出旅美最快101.8英里（約163.8公里）速球，主投5.2局僅失1分（非自責），賽後他透露，球速提升的關鍵在於近期微調了投球動作，並重新檢視下半身的使用方式。

佐佐木此役共投出21顆球速突破100英里（約160.9公里）的速球，創下自2008年開始有投球追蹤數據以來，道奇投手單場最多紀錄。

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談到飆出生涯最快球速，他表示，「中間有休息一段時間，兩場比賽之間的間隔也比較長，我對投球動作做了一些微調，整體感覺很好，我想這就是效果發揮的原因。」

至於具體調整內容，佐佐木表示，「畢竟才只有一場比賽，現在還不能很明確地下定論，不過我重新檢視了下半身等方面的使用方式，我覺得這次調整帶來了不錯的效果。」

佐佐木也透露，自己當下其實不知道投出了101.8英里火球，「球速會顯示在後面的螢幕上，但我平常不太會去看，所以一開始完全不知道，直到解決第2名打者後，我才看到後面的數字。」

他最後笑說，「我確實感覺今天的球很有力量，但沒有想到會投到那麼快，所以在投球過程中，我只是覺得，『今天真的能投出很有威力的直球。』」